Petista ironiza aliança entre Ciro Gomes e família Bolsonaro ser chamada de "chapa da mudança"

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Ciro Gomes com os deputados estaduais Sargento Reginauro, Lucinildo Frota, Heitor Ferrer, Felipe Mota, Danilo Forte, o ex-prefeito Roberto Cláudio, o ex-deputado federal Capitão Wagner e o deputado estadual Cláudio Pinho

Dirigente estadual do PT, Acrísio Sena, ironizou que seja chamada "chapa da mudança" a possível aliança entre Ciro Gomes (PSDB) e a família Bolsonaro. " soa mais como ficção política do que como projeto real. Mudança exige ruptura, e o que se apresenta é a reciclagem de um passado recente", disse o ex-deputado estadual, que até recentemente exerceu mandato como suplente.

"No Ceará, o bolsonarismo tem peso negativo. O governo de Jair Bolsonaro passou pelo Estado sem deixar uma única obra estrutural que pudesse ser apontada como legado. Nenhum investimento transformador, nenhum compromisso com o desenvolvimento cearense", afirma Acrísio.

Ele completa: "A retórica da mudança se esvazia quando se ancora em um projeto que virou as costas para o Nordeste. Falar em novo oferecendo o velho é demagogia — e mudança de verdade não se faz em slogan, mas em projetos estruturantes e políticas públicas".

