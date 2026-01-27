Petista ironiza aliança entre Ciro Gomes e família Bolsonaro ser chamada de "chapa da mudança"

Escreve sobre política, seus bastidores e desdobramentos na vida do cidadão comum. Já foi repórter de Política, editor-adjunto da área, editor-executivo de Cotidiano, editor-executivo do O POVO Online e coordenador de conteúdo digital. Atualmente é editor-chefe de Política e colunista
Dirigente estadual do PT, Acrísio Sena, ironizou que seja chamada "chapa da mudança" a possível aliança entre Ciro Gomes (PSDB) e a família Bolsonaro. " soa mais como ficção política do que como projeto real. Mudança exige ruptura, e o que se apresenta é a reciclagem de um passado recente", disse o ex-deputado estadual, que até recentemente exerceu mandato como suplente.
"No Ceará, o bolsonarismo tem peso negativo. O governo de Jair Bolsonaro passou pelo Estado sem deixar uma única obra estrutural que pudesse ser apontada como legado. Nenhum investimento transformador, nenhum compromisso com o desenvolvimento cearense", afirma Acrísio.
Ele completa: "A retórica da mudança se esvazia quando se ancora em um projeto que virou as costas para o Nordeste. Falar em novo oferecendo o velho é demagogia — e mudança de verdade não se faz em slogan, mas em projetos estruturantes e políticas públicas".
