Que papelão!

Foto: Coluna Esplanada Charge. Marta Suplicy

A indonésia Paper Excellence enviou à Eldorado Celulose notificação em que intimida os executivos da empresa com ameaças de processos. Detalhe: a estrangeira é acionista minoritária da própria Eldorado, com 49,4% das ações, e brigava para assumir 100% da produtora de celulose. O motivo das ameaças é a divulgação de um comunicado da Eldorado ao mercado, registrado na CVM, em que informa sobre a decisão do Incra que considerou o contrato de compra da empresa nulo e ordenou que seja desfeito. O Instituto constatou que a Paper, de capital indonésio, jamais poderia ter assinado sem autorização do Congresso Nacional, o que violou a legislação brasileira sobre a compra ou arrendamento de terras por estrangeiros. A Paper discorda e disse que vai recorrer. A conclusão do Incra está em linha com pareceres da Advocacia-Geral da União e do Ministério Público Federal.

Carta de Marta

Setores rancorosos do PT não gostaram do anúncio do retorno da ex-prefeita Marta Suplicy ao partido para disputar a eleição à Prefeitura de São Paulo como vice na chapa do deputado federal Guilherme Boulos. Fizeram circular a carta de desfiliação, de 2015, na qual ela afirmou “não ter como conviver” com os escândalos de corrupção envolvendo o partido.

Andrei fica

O presidente Lula da Silva tem evitado interferir na definição de cargos do Ministério da Justiça após a saída de Flávio Dino e a iminente posse do ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski. Como registramos, Lewandowski pode mexer em postos atualmente ocupados pelo PSB e PT. Lula, no entanto, já mandou o recado: o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, fica onde está.

Mudança de conduta

A unanimidade nas decisões da Anvisa tem levantado suspeita sobre um possível alinhamento de interesses no colegiado. A agência, reconhecida pela defesa do amplo debate e de visões distintas sobre cada caso, mudou de conduta. Atas de reuniões recentes e centenas de outras decisões unânimes podem ser alvo de investigações do Congresso.

Piscinão é o bicho!

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) colheu amostras da água e da areia do Piscinão de Ramos, na Zona Norte do Rio, após informações de bichos na área. A recomendação é evitar o local. Mas, a área segue cheia de banhistas. As análises da areia e da água não ficaram prontas ainda.

Energia na Bahia

A Neoenergia Coelba investiu R$ 177 milhões nas regiões turísticas da Bahia, principalmente nas praias, para o verão. Foram obras de melhoria e reforço da rede que atende às cidades que registram maior fluxo de pessoas no período. A distribuidora inspecionou 12 mil km da rede elétrica com manutenções preventivas. A empresa argumenta que ligações clandestinas e a instalação de novos equipamentos dos consumidores sem o aviso prévio prejudicam o trabalho, em especial região litorânea.

ESPLANADEIRA

# Pizza Hut sorteará uma viagem para clientes assistirem ao Super Bowl em Las Vegas. # Feira O Fuxico realiza edição de verão dias 13 e 14 de janeiro, no Rio. # Fhoresp prevê faturamento de R$ 100 bi para mercado de apostas e de cassinos on-line. # Estado de Michigan, nos Estados Unidos, inaugura pista para carga de carros elétricos sem fio, em Detroit. # Abear usa alta das passagens nos EUA para justificar preços no Brasil. # TV Cultura apresenta 2ª temporada de série Retratos da Cidadania.