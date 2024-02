Recrutados para o ato

Foto: Coluna Esplanada Charge

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou principais aliados - só caciques do PL e de partidos amigos -, além de militares com mandato, para uma reunião hoje à tarde na fazenda de um amigo em Brasília para alinharem o ato de São Paulo no domingo. A Coluna apurou que, entre outros, estão confirmadas as presenças dos seguintes aliados: senadores Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ); deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Carlos Jordy (PL-RJ) e Evair de Mello (PP-ES), além do presidente do PP, senador Ciro Nogueira. Além do ato da Paulista, a pauta do encontro também inclui a repercussão da fala do presidente Lula que desencadeou a crise com Israel. Haverá advogados na reunião pra orientar sobre o discurso, no ato, a fim de não trazer mais problemas no inquérito que Bolsonaro responde no STF.

Pede para sair

Alvo de operação da PF, o ex-diretor da Abin e deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) permanece na Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI). Uma presença incômoda. O parlamentar já foi aconselhado - até por parlamentares aliados - a pedir para sair do colegiado presidido pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Inércia

O presidente da Câmara poderá ter prazo de 30 dias para despachar sobre pedidos de impeachment. É o que prevê o projeto (PL 3286/2023) apresentado pelo suplente de deputado federal professor Paulo Fernando (Republicanos-DF). “Além de inércia em deliberar, a decisão pelo arquivamento é insuscetível de recurso”, justifica o texto.

Vale tudo

Asseclas do ex-presidente Jair Bolsonaro que estão na organização do ato de domingo, 25, na Avenida Paulista, apostam na presença em massa de evangélicos. Vale tudo na convocação, até atribuir ao presidente Lula da Silva a decisão que suspendeu a isenção de cobrança de impostos sobre valores recebidos por líderes religiosos.

Mal-estar agudo

Entre inúmeros atritos com o Governo, a cúpula do PSB não engoliu a perda de cargos na Esplanada, em especial do Ministério da Justiça. O mal-estar ficou mais agudo após o presidente da sigla, Carlos Siqueira, taxar como "desastre" a comparação do presidente Lula da Silva dos ataques de Israel em Gaza ao Holocausto.

Investida criminosa

Em novembro de 2023, segundo o Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian, foram registradas 26.798 ocorrências fraudulentas por dia, totalizando 830.740 no mês. Com uma investida criminosa a cada 3,1 segundos, focada em roubos de identidade, os dados chamam a atenção para que cidadãos redobrem a atenção aos seus dados e documentos.

ESPLANADEIRA

# Embaixada de Portugal recebe exposição“Brasília - da Utopia à Capital”,dia 12 de março. #Marcos Nasserlança livro “Poemas de Niterói - Volume 4”. #Thomson Reuters: profissionais apontam rumos positivos com adoção de IA. #Dom Caserolança campanha de Páscoa, dia 05 de março, no Park Shopping. #Carla Carvalhosaapresenta exposição “Ser Mulher: um Percurso de Papéis”, em Niterói/RJ. #Equipe 10, empresa de produção de eventos corporativos, completa 25 anos em 2024.