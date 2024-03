Coação & dossiê

Foto: Izânio Charges/Coluna Esplanada Charge

A denúncia do ex-secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia (MME), Alexandre Vidigal de Oliveira, à CPI da Braskem revela os bastidores da contaminação política nas principais agências reguladoras. Ele confirmou aos senadores que sofreu coação – com direito a dossiê - por parte de ex-deputados federais que queriam emplacar apadrinhados em cargos importantes no Governo Federal e na Agência Nacional de Mineração (ANM). A comissão vai aprofundar as investigações para identificar e convocar os ex-parlamentares. As 11 agências reguladoras têm, atualmente, mais de mil cargos ocupados por políticos. Os salários são atrativos e chegam a R$ 19,7 mil.

Sem clima

Mesmo que fossem autorizados a se falarem novamente pelo STF, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não teriam clima para diálogo. A divulgação do depoimento de Valdemar, no qual afirmou que Bolsonaro o pressionou a ajuizar ação no TSE questionando as urnas, selou de vez a ruptura entre os dois.

Forte escolta

Pelo menos duas pessoas da família de Ronnie Lessa estão fora do Rio de Janeiro e sob forte escolta, conta uma fonte da Coluna. A Polícia Federal homologou delação na qual ele aponta o(a) suposto(a) mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. O caso segue sob sigilo.

Sufoco no terminal

Algo de estranho está acontecendo no aeroporto de Guarulhos. O terminal 2 tem atrasos nas operações de fingers - segundo passageiros de até 20 minutos após o taxiamento - e o ar-condicionado do terminal é bem fraco, quando raramente está ligado. Ontem, passageiros dos portões 260 a 264 reclamaram muito.

Cadência baiana

Leitor e admirador das charges da Coluna, o deputado baiano Antonio Brito (PSD) recorre à cautela quando o assunto é sucessão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). “Vamos com calma”, afirma, com o bom humor de sempre.

Pauta boicote

Senadores insatisfeitos com a condução da pauta pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Davi Alcolumbre (União-AL), estão boicotando os trabalhos do colegiado. Nenhum relator das 11 matérias em pauta compareceu à comissão ontem e a sessão foi encerrada.

ESPLANADEIRA

