Coluna Esplanada reúne editores de 10 jornais de capitais em Caraíva

Foto: Divulgação 2º Encontro Nacional de Editores de veículos que reproduzem a Coluna Esplanada, em Caraíva, Bahia

Um fim de semana de imersão cultural antropológica e debate sobre o futuro do jornalismo marcou o 2º Encontro Nacional de Editores de veículos que reproduzem a Coluna Esplanada, de noticiário dos três Poderes de Brasília. O evento, comandado por Leandro Mazzini, editor da Coluna, reuniu editores executivos de 10 grandes jornais de capitais na vila de Caraíva, no litoral sul da Bahia, de sexta a domingo (19).

O convidado deste ano foi o experiente jornalista Sidney Rezende, que passou por numerosas emissoras de rádio e TV do País (CBN, Globo, Globonews etc), e atualmente é colunista do jornal O Dia, do Rio de Janeiro, cidade onde apresenta também o Jornal da Super Tupi FM, de segunda à sexta (18h às 19h30).

O evento teve uma programação eclética e intensa, além do debate ocorrido no lounge da Nuhatê Casa Hotel na praia de Caraíva, na Aldeia Xandó. Contou com visita do grupo à Aldeia Porto do Boi – para a chamada vivência com os Pataxó —, contemplação do pôr do sol na prainha do rio da vila, e passeio no centro histórico, provando da diversificada culinária baiana e internacional do lugar. O evento teve o patrocínio da Neoenergia Coelba e da Eneva.