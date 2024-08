Cadê vocês?

Foto: @izanio_charges Bruno Engler (PL) e Rogério Correia (PT) esperam as visitas de seus expoentes

Os principais padrinhos dos candidatos da esquerda e direita em Belo Horizonte evitam pisar na capital. Enquanto Mauro Tramonte (Rep) segue (e forte) fora da polarização com apoio do governador Romeu Zema (Novo), Bruno Engler (PL) – o candidato de Jair Bolsonaro – e Rogério Correia (PT), o nome do presidente Lula da Silva, esperam as visitas de seus expoentes para um palanque na campanha já nas ruas.

BH é capital do Estado que é o 2º maior colégio eleitoral do Brasil, e sempre fiel da balança nas eleições presidenciais. Os caciques ainda não acordaram para isso.

O novo Líder

O deputado José Guimarães (PT-CE) deve ser substituído da Liderança do Governo na Câmara. A troca será após as eleições da Casa, ou até antes, a depender das pautas. O irmão José Genoíno, seu padrinho, já foi avisado. Seu substituto já aceitou o convite de Lula da Silva. Ele foi líder de FH, de Dilma e do próprio Barba. E não é do PT: É expoente do Centrão, considerado pelos colegas como bem articulado.

Ratinho nas ruas

Um dos novos expoentes políticos nacionais, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) confirmou a fama de bom articulador desde deputado e tem uma lista forte nas mãos: em negociações partidárias que passaram por sua mesa, há candidatos apadrinhados por ele em 85% dos municípios do Estado – isso equivale a 339 cidades. O PSD tem hoje 220 prefeituras, mais da metade do Estado.

Gafe

A base do Governo celebrou a mancada do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de propor, extra-pauta, requerimento para que o vice-presidente Geraldo Alckmin explique a sua “interação” com terroristas no Irã, quando foi visto sentado perto deles na posse do novo presidente daquele país. Coisa do cerimonial. Ao insistir no assunto, Eduardo ajudou a evitar que as convocações de Celso Amorim e Mauro Vieira.

Dois pesos..

Dois dos 22 países que assinaram em Santo Domingo a declaração que pede democracia na Venezuela se veem diante de uma situação curiosa: quando eram governados pela esquerda, Uruguai e Panamá reconheceram a República Árabe Democrática Sarauí (RADS), cujo braço armado, a Frente Polisario, tem pretensões territoriais sobre a parte sul do território de Marrocos, o chamado Saara Ocidental. E agora, qual a posição?

Ciber em alta

O crescimento das ameaças cibernéticas impulsiona aumento significativo na contratação de profissionais de cibersegurança. Estudo do LinkedIn Economic Graph, entre maio de 2023 e maio de 2024, aponta que admissões no Brasil cresceram 4,7%. O País é o 3º no ranking global. Esse avanço reflete a preocupação crescente das empresas em proteger seus dados e operações em um ambiente digital cada vez mais vulnerável.

ESPLANADEIRA

