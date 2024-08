PCC entra no Maranhão

Foto: @izanio_charges Embaixadores estrangeiros estão surpresos com a posição do Brasil sobre a Venezuela

.



A famigerada formuladora Copape, empresa que segundo o Ministério Público paulista seria ligada ao PCC, avançou mais uma vez, agora longe de São Paulo, para continuar seus negócios suspeitos no mercado de combustíveis. Conseguiu do Governo do Maranhão aprovar um decreto que vai possibilitar que importe óleo diesel para São Paulo sem o pagamento de imposto.

Enquanto a ANP tenta regularizar o mercado de combustíveis travando a operação da Copape pela prática de numerosas fraudes, a empresa busca guarida no Estado nordestino que já foi administrado com mais zelo pelo então governador Flávio Dino - hoje ministro do STF.

O decreto foi tão polêmico que até o poderoso Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, o Comsefaz, que reúne todos os Estados, pediu urgentemente que o governador do Maranhão, Carlos Brandão, revogue o decreto. Sem citar a ligação com a facção, embora todos saibam das investigações e da cassação da ANP da licença da Copape, o Comsefaz alertou que o decreto causa desequilíbrio fiscal entre os Estados no setor de combustíveis.

Castro x Paes

Na eleição municipal do Rio de Janeiro, o governador Claudio Castro (PL) saiu na frente. Embora o prefeito Eduardo Paes (PSD) surfe na onda da popularidade, o governador é quem tem mostrado equilíbrio nessa onda. Articulou três palanques de aliados seus contra Paes: Marcelo Queiroz (PP-PSDB), Rodrigo Amorim (União Brasil) e Alexandre Ramagem (PL-MDB-REP).

Vitória certa

Em 11 cidades do Piauí não haverá disputa eleitoral para o cargo de prefeito. Nesses municípios haverá apenas um candidato a prefeito. São: Antônio Almeida; Barra D’Alcântara; Bela Vista do Piauí; Belém do Piauí; Caridade do Piauí; Cocal de Telha; Floresta do Piauí; Jacobina do Piauí; Riacho Frio; Santo Antônio dos Milagres; e São José do Piauí. No Brasil inteiro, como citamos ontem, serão 214 cidades.

Fila não anda

Entre 17 e 19 de agosto, 80 parlamentares dos países que integram o Conselho do Mercosul se reuniram em Foz do Iguaçu (PR), por pressão dos comerciantes da região: criaram uma comissão provisória para pôr fim às filas de 3h nas quais os brasileiros ficam para passar na alfândega a Puerto Iguazú, na Argentina. Esses mesmos brasileiros não encontram problemas para cruzar a Ponte da Amizade em Punta Del Este.

Atropelando

Com o slogan “A Primeira Prefeita de Curitiba”, a deputada Maria Vitória, filha do deputado Ricardo Barros (PP-PR) e da ex-governadora Cida Borghetti já incomoda os adversários. Eduardo Pimentel, atual vice do prefeito Greca, é apoiado pelo governador Ratinho Junior. Pesquisas da campanha de Pimentel indicam Vitória bem colocada e decolando. Ela é a maior crítica dos “pardais” nas rodovias do Estado.

Pegou mal

Embaixadores estrangeiros estão surpresos com a posição do Brasil. A possibilidade de o País ser isolado ganhou força com a resolução da OEA, aprovada por unanimidade na semana passada. Causou espanto a exigência brasileira de retirar do texto, na última hora, qualquer menção a violações dos direitos humanos na Venezuela.

ESPLANADEIRA

#FM Logistic - Viviane Lima é a nova diretora de RH no Brasil. #Calçados Bibi anuncia parceria e apresenta coleção Disney. #Abrasel-Stone: Bares e restaurantes registram maior queda do ano em julho. #DF Plaza Shopping promove amanhã adoção responsável de pets. #CNPEM é destaque na revista Nature com projeto do complexo de laboratórios Orion. #G20 Social: MDS, JICA e ACNUR promovem seminário sobre combate à fome.