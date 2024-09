O escolhido e o "injustiçado"

Foto: @izanio_charges Paralímpicos vão voltar de Paris com a premiação menor

A ascensão do nome do deputado federal Hugo Motta (Rep-PB) como o candidato de consenso do Palácio e de Arthur Lira à Presidência da Câmara para fevereiro trouxe o cachimbo da paz às mesas e um problema futuro a resolver. Avalizado pelo presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP) – que abriu mão da disputa após muita insistência de aliados – Motta surge como o mais palatável ao Centrão. “Não tenho dúvida de que todos estarão ao lado dele; já que seu nome é uma unanimidade”, diz à Coluna o deputado Júlio Lopes (PP-RJ).

Aos 34 anos, Motta não é um novato. Está no 4º mandato e circula bem entre as bancadas. O desafio a resolver é o futuro Elmar Nascimento (União-BA), até ontem o nome de Lira para sua sucessão. Os convescotes pré-acordaram que o baiano será indicado a uma vaga futura no TCU ano que vem.

Mais crimes

A Operação Rei do Crime rendeu várias prisões preventivas. A PF desmantelou complexa quadrilha que lavava dinheiro da facção PCC em postos de gasolina. Mas a morte do principal delator derrubou todo o trabalho da polícia. Agora, o grupo criminoso segue ainda mais forte: investe em grande terminal de armazenamento de combustíveis na região de Guarulhos (SP).

O que mais chama atenção é que eles estão derrubando árvores e desmatando terrenos sem nenhuma autorização de órgão ambiental. Todas as autoridades fingem que não vêem.

Hein!? Onde!?

Uruguai, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguai, Peru e República Dominicana firmaram declaração para repudiar “de maneira inequívoca e absoluta” a ordem de prisão contra o presidenciável Edmundo González na Venezuela. A diplomacia brasileira, sob o assessor presidencial Celso Amorim, prefere o silêncio.

Dois pesos

Enquanto o Comitê Olímpico Brasileiro (sede Rio) pagou R$ 350 mil aos medalhistas de ouro, R$ 210 mil aos de prata e R$ 140 mil aos de bronze, os paralímpicos vão voltar de Paris com a premiação bem menor: R$ 250 mil para ouro, R$ 100 mil e R$ 50 mil, respectivamente. Apesar de o Comitê Paralímpico Brasileiro (SP) não ter ligação com o COB, vergonha para os patrocinadores a ausência da equidade de premiação.

Adeus da mexicana

No dia 13, a escritora Laura Esquivel, embaixadora do México no Brasil, se despedirá de Brasília, na festa pelos 190 anos das relações diplomáticas entre os dois países. Ela assumiu o cargo em julho de 2022 e adotou um perfil extremamente discreto. Esquivel, porém, não conseguiu aproximar mais Brasil e México, apesar da identidade ideológica entre Lula e López Obrador. O Brasil não apoia o ingresso dos mexicanos no BRICS.

Poder & Igreja

O senador Marcos Pontes (PL-SP) instalou ontem a Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana, com a adesão de 54 senadores e um deputado. O Arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa, fez questão de comparecer. Ponte contou, ainda, com as presenças de Benito Liao, diplomata da Embaixada de Taiwan que ajuda na reforma dos sinos da Catedral de Brasília, e de um representante da Embaixada de Israel.

ESPLANADEIRA

#99Pay ultrapassa a marca de R$ 1,2 bi em empréstimo pessoal. #Anac promove exibições gratuitas do filme “Only Up”. #Europa Purificadores leva água tratada à comunidade quilombola no interior da Bahia. #Lalin Witch abre a exposição 'Oblívio', na Galeria Dobra, na Bhering, RJ, dia 10. #Paula Klien autografa “Todas as Minhas Mortes” na Bienal do Livro de SP. #Rede Liberdade e ITS lançam Vigília para monitorar violência política.