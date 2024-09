Fé x Poder

Foto: @izanio_charges André Janones cita como endereço do seu escritório de advogado a Câmara dos Deputados

Desde a colonização, a Igreja Católica no País se envolve em constrangimentos na seara política pela opinião dos sacerdotes, de qualquer hierarquia. Nesta semana, mais um episódio. O deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) apresentou requerimento na Comissão de Agricultura da Câmara para ouvir o vice-presidente da CNBB, Dom João Justino. Quer que ele explique o teor de sua homilia no Santuário de Anchieta (ES).

Recentemente, Dom Justino se manifestou sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Segundo o deputado, da direita, o discurso do clérigo “aponta para preocupante instrumentalização da fé com fins políticos”.

Excursão?

Com custos garantidos pela prerrogativa do cargo, congressistas insistem em buscar soluções no exterior. O deputado Abílio Brunini (PL-MT) pediu a realização de visitas da Comissão de Desenvolvimento Urbano, com ônus para a Câmara, às cidades de Stirling (Austrália) e Nanjing (China), para “conhecer o modal Trackless Tram”.

TCU de fora

Presidente da Câmara e com o poder de articular alianças, Arthur Lira avisou a aliados que não vai colocar à mesa de negociação, para sua sucessão, qualquer cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Não faz promessas que não as possa entregar.

Banca Janones

O deputado federal André Janones (Avante-MG), em sua carteirinha da seccional OAB de Minas Gerais, cita como endereço do seu escritório de advogado a... Câmara dos Deputados, Anexo III, no seu gabinete 580. Falta só a placa dos serviços na porta.

How are you?

O presidente Lula da Silva estará em Nova York com comitiva de 50 pessoas, para a abertura da 79º Assembleia Geral da ONU. O Governo trabalha para confirmar agendas de peso, paralelas ao evento, principalmente um aperto de mão com o presidente norte-americano Joe Biden. Até ontem, nada de concreto sobre uma reunião entre eles.

Mega iate

Cantam as sereias das águas mansas do litoral sul do Rio que o apresentador da TV Globo Luciano Huck vendeu seu iate de 130 pés e comprou outro maior, novinho, casco saindo do estaleiro no Nordeste. A embarcação vai estrear nas águas de Angra dos Reis.

ESPLANADEIRA

