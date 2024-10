A batalha do PT

Foto: @izanio_charges Deputados querem decolar com indicações em vagas na Alada, a futura empresa pública aeroespacial

.

Fundador do PT seu maior expoente, o presidente Lula da Silva se vê diante de grande desafio: como fazer sucessor sem rachar o partido, o que passa inevitavelmente pela iminente eleição para o comando da sigla. Há uma batalha interna enquanto ele tenta consolidar a governabilidade num Congresso em que o partido perdeu o protagonismo. É dali que nasceu a disputa que ronda sua cabeça. De um lado, a presidente do partido, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), articula uma frente de candidatura com o colega de plenário José Guimarães (CE), o líder na Câmara – com apoio da bancada petista do Norte e Nordeste. De outro, o deputado federal eleito prefeito de Maricá, Washington Quaquá (RJ), vice-presidente nacional da sigla, dialoga com Jilmar Tatto (SP) uma outra candidatura, unindo delegados do Sudeste e Sul.

Pontos na nuca

Apesar do fato amplamente divulgado e comprovado pelos médicos, diplomatas russos desconfiam deste acidente doméstico de Lula. Acham que foi bastante conveniente, para evitar sua presença na cúpula do BRICS, em Moscou. Eles monitoram pressões americanas e europeias para que o presidente não apertasse as mãos de Vladimir Putin.

Até no espaço!

Os deputados querem decolar com indicações em vagas na Alada, a futura empresa pública aeroespacial, subsidiária da NAV Brasil, que nasce com o objetivo de consentir a exploração econômica da infraestrutura e navegação. O Governo poderia apenas fortalecer o papel da Agência Espacial e do Comando da Aeronáutica, que já lida com o assunto, mas quer um cabidão espacial para acalmar a insaciável base e indecisos.

Casa G20

Inaugurada em março, a Casa G20, dentro da Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema no Rio, bateu as expectativas em número de eventos. Adaptada pelo Governo do Estado para ponto de encontro e espaço de debates entre os países participantes do fórum, a Casa recebeu 130 eventos, entre cursos, palestras e seminários com especialistas e mais de 20 visitas diplomáticas, além de shows musicais e exposições.



Abram os olhos

Os conselhos da Funcef e a Petros estão perto de virarem ringue, tamanha a disputa entre os membros. Há tentativas de trocas de diretores com situações nada ortodoxas – idem para intenções. Na Petros, o alvo é a cadeira de Investimentos, ocupada por interino. Há três nomes na lista.

Pet e cova

Uma conhecida família de mídia do Brasil (conta-se no mercado quatro clãs que controlam grandes veículos) decidiu diversificar seus investimentos e entrou nos ramos de administração de cemitérios e de rede de lojas pets.

ESPLANADEIRA

#Dia do servidor público será celebrado com projeção no Congresso Nacional. #Fujitsu General do Brasil: Novo espaço terá capacidade para treinar até 70 técnicos #Pesquisa da IDC para Docusign aponta desafios na digitalização no setor jurídico. #Atlantica Hospitality International já poupou mais de 2T de alimentos em parceria com a Food To Save. #Biblioteca Nacional comemora o Dia Nacional do Livro. #TerraPuri pretende facilitar o acesso à informação sobre projetos no Porto do Açu.