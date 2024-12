A crise no Programa Calha Norte

Foto: Valter campanato; Agencia Brasil Série de crises no Programa Calha Norte

O Programa Calha Norte corre o risco de “secar”. Ficou sem muitas emendas de deputados e de bancadas, nesta transição já confirmada do Ministério da Defesa para o Ministério da Integração Nacional.

Até mês passado sob tutela de militares por mais de 40 anos, o Calha vê uma série de demissões. Um alto oficial, interino no comando, foi demitido semana passada e agora um civil comanda o programa que já chegou a ter R$ 900 milhões em orçamento anual.

O Calha foi criado no Governo Sarney para atender demandas de infraestrutura e programas sociais e de saúde em comunidades ribeirinhas nos estados da Amazônia. Não há confirmação do valor do orçamento para 2025.

Recuo de consumo

O consumo de energia no Brasil registrou queda de 1,5% no mês de novembro, em comparação ao ano anterior.

Segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, essa é a 1ª queda após longos 12 meses de altas consecutivas. O recuo se deve às temperaturas amenas em áreas do País.

Apesar da baixa no consumo, alguns estados apresentaram alta: Maranhão (12%), Rio Grande do Sul (8,1%) e Santa Catarina (6,4%).

Mistério da TV

Como em sua gestão Jair Bolsonaro não conseguiu controlar a TV Escola (vinculada à antiga Fundação Roquette Pinto), a produtora ganhou apoio do seu Governo.

Antes do início das eleições de 2022, a TV Escola foi retirada da programação da TV Brasil, onde

ocupava em média o 10º lugar no Ibope, e substituída pelo “Canal Educação”, que continua no ar sob o Governo Lula da Silva, ocupando em média o 80º lugar.

Condomínio Faz o M

O que se diz nas rodas da histórica Pirenópolis, em Goiás, é que Pablo Marçal, o candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, comprou um loteamento de 30 terrenos na cidade secular, para erguer um condomínio dos milionários. A assessoria de Marçal não respondeu a reportagem.

E o sítio?

Eduardo Paes (PSD), o prefeito do Rio, apareceu feliz numa foto abraçado ao eleito de Maricá, Washington Quaquá (PT).

Os provocadores perguntam se Paes vai comprar um sítio em Maricá, já que a cidade está rica, com R$ 7 bilhões de orçamento.

É que anos atrás Paes a ironizou quando ligou para Lula da Silva durante a polêmica do suposto sítio do Barba em Atibaia.

178 anos!

A mais tradicional do Brasil, fundada no fim do ano de 1.846 na Praça XV no Rio de Janeiro – estrategicamente em frente ao Paço Imperial, sede do Reinado e do Império – a Tabacaria Africana completa 178 anos.

