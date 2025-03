Ratinho Jr. na fila

Foto: REPRODUÇÃO Ratinho Junior é governador do Paraná

Eventos exclusivos, mas de repercussão nacional pela lista de convidados, tendem a se tornar holofotes para datas não tão distantes – em se tratando de política – e catapultas de nomes a quadros de pesquisas de intenção de voto. Não foi diferente ontem, em Brasília, no almoço do LIDE DF, capitaneado por Paulo Octávio, na casa do anfitrião Fernando Cavalcante, com mais de uma centena dos grandes empresários do Centro-Oeste.

Um animado governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), elencou em palestra os feitos econômicos e sociais dos dois mandatos, até aqui. Nas mesas, comentários de que o balanço é uma premonição do que vem por aí, nacionalmente.

Não por acaso, quem abriu o evento, em vídeo no telão, foi Gilberto Kassab, manda-chuva do poderoso PSD que comanda. Kassab foi só elogios a Ratinho Jr., o chamou de líder nacional e um potencial global. Está sacramentada a pré-candidatura de Ratinho Jr. à Presidência da República. Mais um na fila. Mas pelo visto, não é balela (ou balada) sertaneja.

Só uma espiada

Embasado no Tratado do Mercosul, o Brasil pode ter comitiva de senadores visitantes à Bolívia, a fim de se inteirarem do cenário político local. O país vizinho é responsável por grande oferta de gás para nosso mercado, e a instabilidade eleitoral preocupa. O senador Sergio Moro (União-PR) apresentou requerimento para que seja criada uma Comissão Temporária Externa composta de três a seis membros para um “oi”.

É ouuuuro!

O COB formará hoje outra turma de atletas no Programa de Carreira do Atleta – Núcleo de Transição de Carreira. No 12º ano da iniciativa, serão 11 formandos, entre eles medalhistas olímpicos Erlon Santos, prata na canoagem na Rio 2016, e Rosangela Santos, bronze no atletismo em Pequim 2008. A cerimônia será no Centro de Treinamento do Time Brasil, na Barra da Tijuca, no Rio. Saiba mais em nosso site.

R$ 2 mi para AM

Diferentes projetos para negócios sustentáveis na região da Amazônia vão receber R$ 2 milhões da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) para aceleração. A ABDI se associou ao Fundo Catalítico da Facility de Investimentos Sustentáveis, plataforma vinculada ao Instituto Amazônia +21. A Agência vai dividir governança no Fundo com outros gigantes: CNI, Sebrae, Banco da Amazônia e Instituto Itaú etc.

Orçamento dobrado

A Embrapa conseguiu um orçamento de R$ 364 milhões para 2025, o maior desde 2019 e o dobro do ano anterior (R$ 161 milhões). Os recursos adicionais permitirão à Instituição a modernização de laboratórios, atualização de campos experimentais e investimento em novas tecnologias. É o famoso celeiro do mundo se consolidando.

Prêmio Caramelo

A deputada Dayany Bittencourt (União-CE) apresentou Projeto de Resolução para que a Câmara institua o Prêmio Vira-Lata Caramelo pela Defesa e Promoção dos Direitos dos Animais, a ser concedido anualmente. “Parlamentares no exercício do mandato não podem receber o Prêmio”. Ainda bem. Segundo a autora, o Caramelo é um ícone da resistência, adaptabilidade e afeto no Brasil.

ESPLANADEIRA

#Combrasil participa da Expo Supermercados em SP, de 8 a 10 de abril.

#Almanaque Carioquice terá 8ª edição em download a partir amanhã.

#OMO Lavanderia Compartilhada atinge 3.200 operações em condomínios.

#Bio Mundo lança franquia Slim com investimento reduzido.

#Skeelo distribui 5 mil títulos digitais em e-book, audiobook e minibook.

#Alfredo Cotait Neto lança “A luta pela livre-iniciativa” em SP, dia 2/4.