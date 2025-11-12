Carlos Bolsonaro candidato ao Senado por SC?

Foto: Samuel Setubal Carlos Bolsonaro em Seminário do PL no Centro de Eventos, em maio deste ano

O clima no PL é muito ruim com a articulação para o vereador carioca Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, sair candidato ao Senado por Santa Catarina.

Empurrado pelo poder da família, tem grande chance de se eleger pelo Estado, mas causou um desarranjo total nas negociações locais.

A insatisfação de partidos e bolsonaristas, discreta por ora, vai se tornar pública em alguns meses com fogo-amigo.

Leia mais A polarização e a prisão do Bolsonaro Sobre o assunto A polarização e a prisão do Bolsonaro

A onda “Cleitin”



Segundo maior colégio eleitoral do País, e fiel da balança para decidir o voto presidencial, Minas Gerais passa pelo seu maior suspense pré-eleitoral da História.

O governador Romeu Zema (Novo), o outsider que venceu forte duas eleições, não tem sucessor à altura, um nome da centro-direita.

Perdido no PSD, o ex-prefeito de BH Alexandre Kalil pulou para o Republicanos, com esperança de ser o palanque do presidente Lula da Silva (PT) – mas nada há de concreto nisso, porque o Barba insiste em apostar no senador Rodrigo Pacheco (PSD).

Este, um advogado, sonha é com a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF), e não tem certeza de coalizão e apoio do PT a seu nome caso se candidate em MG. Já Aécio Neves (PSDB) segue em baixa, quase não foi eleito deputado no último pleito.

O cenário indica uma onda suprapartidária crescente e velada. O nome do jovem senador e rapper Cleitinho Azevedo (Republicanos), que até poucos anos atrás soltava pipa nos morros da capital. Pelo menos dois caciques de diferentes legendas confirmaram que, neste caso, embarcam na candidatura do rapaz.

COP30: você paga

Você sabia que está pagando conta de luz mas cara porque parte dos recursos financia a COP 30 e repasses para o MST? A Usina de Itaipu banca R$ 1,3 bilhão em obra para o evento em Belém.

Na Comissão de Infraestrutura do Senado foi discutido ontem o PL 1.830/25, que estabelece limite para o preço da energia de Itaipu destinada ao Brasil.

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) é o relator dessa proposta e apresentou parecer defendendo um preço justo para o consumidor. O PT pediu vistas...

Leia mais Ceará na COP 30: quem representa o Estado na conferência do clima

COP 30 no Brasil: é momento de adaptar Sobre o assunto Ceará na COP 30: quem representa o Estado na conferência do clima

COP 30 no Brasil: é momento de adaptar

Mega do bilhão

As lotéricas do Brasil começaram a vender os bilhetes para a maior Mega Sena da Virada dos tempos. O prêmio anunciado é de R$ 850 milhões mas deve chegar a R$ 1 bilhão em dezembro.

A empolgação do povo nos bolões é tamanha que em Brasília já há casas vendendo bolões de 1 jogo de 15 ou 20 números, de 100 cotas, a R$ 3 mil e R$ 5 mil. A Caixa aposta que povo vai pagar bem, aproveitando o vindouro 13º salário.

Rádio TMC

O empresário de comunicação e eventos João Camargo lançou ontem em Brasília a nova rádio do grupo, a TMC, ex-Transamérica, que promete ser a multiplataforma de comunicação para transformar a maneira como o público consome informação, esportes e entretenimento.

O evento ocorreu na sede da Casa Parlamento, na capital, com a presença de autoridades e anunciantes. Hoje ele inaugura a TMC Rio de Janeiro.

Brasilcap & AACD

A Brasilcap, empresa de capitalização do grupo BB Seguros, reafirmou seu papel como agente de transformação social ao participar, pela 11ª vez, como patrocinador e doador do Teleton, realizado no sábado.

Representada por seu presidente, Antonio Carlos Teixeira, e por seu diretor comercial e de clientes, Pablo Ricody, a companhia doou R$ 2 milhões para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

ESPLANADEIRA

#Instituto Lado a Lado pela Vida está com a exposição ‘Novembro Azul’ no corredor do Senado (DF), até sexta.

#UVA e OAB-RJ realizam amanhã evento sobre os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, no RJ.

#Livro “Mulheres no Franchising: Edição Poder de uma História – Volume 1” é lançado, em SP.

#Cassim inaugura o NEOCAST, novo estúdio de podcasts em Campinas (SP).

#Boavista Tecnologia anuncia Eraldo Alves diretor de novos negócios.

