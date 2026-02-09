As negociações para 2026

Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE TSE - Tribunal Superior Eleitoral, urna eletrônica

A campanha presidencial deste ano ganha contornos curiosos, na melhor forma politiqueira quando o assunto é projeto de Poder, não de o País.

Os bastidores das negociações apontam que os três grandes partidos de Centro vão fincar cada pé nos dois lados na iminente polarização.

Os comandos do PSD, do União e do Progressistas (estes dois últimos em federação) vão liberar as bancadas para fechar com Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nos Estados, sem coalizão nacional.

Cada diretório regional escolherá seu lado, no melhor cenário que lhes beneficie nas urnas. E para confundir mais o eleitor, em cada Estado as bancadas vão liberar seus deputados para apoiarem quem quiserem. Será a campanha dos juntos & misturados.

Assim, eles levam a melhor: independentemente de quem vencer a eleição, as três legendas garantem seus espaços no futuro Governo Federal.

Povo empreende

O Brasil ganhou 5,1 milhões de empresas em 2025, de acordo com a emissão de cartão CNPJ da Receita Federal. Segundo o Sebrae, o número é 18,6% maior que o ano anterior, com 4,3 milhões.

Foram 3,8 milhões de microempreendedores individuais, 927 mil microempresas, e 207 mil de pequeno porte. Quase 64% delas (3,2 mi) são do setor de Serviços, Comércio (1 milhão), Indústria (383 mil), Construção (344 mil).

Liderança digital

O Partido Liberal consolidou-se como a principal força política digital do Rio de Janeiro, aponta estudo da DadoDado Insights Estratégicos sobre o desempenho de deputados federais, estaduais e vereadores da capital no Instagram.

Os perfis do PL somam mais de 11 milhões de seguidores e ultrapassaram 40 milhões de interações nos últimos três meses. O PSOL é o 2º colocado em seguidores com 3,5 milhões.

Ludopatia

Com 199 casas de apostas legalizadas, de acordo com o Ministério da Fazenda em janeiro, o Brasil tem a 1ª plataforma de monitoramento comportamental de jogadores.

A plataforma vai sinalizar às operadoras sobre o risco de ludopatia dos usuários. A ferramenta foi desenvolvida pela Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo (EBAC Brasil).

Proteção

Após a deputada estadual Renata Souza (Psol-RJ) relatar novas ameaças de morte, o Ministério dos Direitos Humanos enviou ofício à Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, e frisou urgência para medidas protetivas à parlamentar e família.

Desde 2020, Renata registrou cinco B.O.s com ameaças à sua vida, por combater milicianos. As intimidações foram levadas à ONU, OEA e ao MP.

Streaming

Estudo da Netflix sobre hábitos de streaming mostra que os consumidores passam mais de três horas diárias assistindo a séries e filmes, demandando eficiência dos meios de pagamento digital para garantir boa experiência.

A Pagsmile, que já opera na indústria de streaming, processou em 2025 mais de US$ 13 milhões em valores transacionados, suportou mais de US$ 4 mi em transações, com ticket médio de US$ 6 por usuário.

ESPLANADEIRA

#School of Rock Panamby/Morumbi e Anglo Morumbi se unem e integram música à educação infantil.

#Darlan Alves e AVO Educacional lançam livro “Blockchain em Português Claro”.

#HOUS3 anuncia Pedro Cardozo, ex-Itaú e Empiricus, como novo CIO.

#Unesp faz 50 anos e reforça papel no sistema estadual de ciência.

#Prontuário Eletrônico, da MV, é eleito melhor da América Latina pela 9ª vez.

#Teatro Baccarelli abriu 2026 com concerto da Orquestra Sinfônica Heliópolis/maestro Ira Levin.

