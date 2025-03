O Brasil na "área indecisa" da geopolítica atual

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Brics foi formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e depois ampliado

O sociólogo Gilberto Freyre escreveu que não se deveria ignorar a contribuição do Oriente na formação da cultura brasileira em razão das influências que a cultura de alguns países asiáticos exerceu sobre os modos de viver em família e em sociedade, bem como sobre os modos de se vestir e de se transportar e que teriam afetado os modos de pensar.

A influência oriental abrangia aquela que nos chegava a partir do comércio de Portugal com Goa (Índia) e Macau (China) no século XIX. Havia no Brasil colonial o palanquim, os chás da China e da Índia, as sedas e as porcelanas chinesas, as bengalas da Índia, as esteiras, os leques e os fogos de artifício da China, o costume de se divertir empinando "papagaios de papel de seda à maneira dos chineses", o quiosque das praças públicas, dentre outras manifestações asiáticas, mouras e árabes. "É como se ecologicamente nosso parentesco fosse antes com o Oriente do que com o Ocidente", disse Freyre.

A constatação da presença de objetos e hábitos orientais na cultura brasileira fez Freyre afirmar que, apesar de oficialmente colonizado por europeus, o Brasil havia se tornado uma "área indecisa entre o Oriente e o Ocidente". Mas os ocidentalistas brasileiros, entusiasmados com os avanços do capitalismo industrial britânico, iriam "acizentar, em tempo relativamente curto, a influência colorida oriental sobre a vida, a paisagem e a cultura brasileiras". Para fazer com que as cidades parecessem europeias, desprezavam plantas e frutas asiáticas e africanas. Os mais requintados se envergonhavam da jaca, da manga, do caju, do cajá e da mangaba.

A força atrativa do Ocidente no Século XX foi um fato inegável. Porém, ao optar por filiar o país - em alguma medida, forçosamente - ao Ocidente desenvolvido, as diferenças se evidenciaram com o tempo e o risco da desilusão aumentou porque aquele que se elegeu como modelo a ser seguido é justamente quem nos tem negado o estatuto de igualdade.

Ademais, o mundo do século XXI é outro. Segundo projeções, até 2050, os dez países com os maiores PIB serão, por ordem, China, Índia, EUA, Indonésia, Brasil, Rússia, México, Japão, Alemanha e Reino Unido. Somente três do Ocidente; dois deles no final da fila. Vislumbrar novos modelos de desenvolvimento exige uma rediscussão sobre as nossas escolhas futuras.

Assim, não seria a hora de voltarmos para aquela área indecisa entre o Oriente e o Ocidente? O que significa estar nesta "área indecisa"? É uma encruzilhada onde se deve necessariamente fazer uma escolha ou seria uma fronteira entre mundos distintos que se pode ir e vir para absorver o que há de melhor em cada um deles? Estas perguntas nos devolvem a responsabilidade sobre as nossas escolhas futuras e sobre nós mesmos.