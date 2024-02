Durante aproximadamente quatro séculos, 4 milhões de escravos africanos foram trazidos para o Brasil. Cidades, vilas e povoados foram edificados pela população africana escravizada. Africanos escravizados não apenas erigiram com seu trabalho as cidades brasileiras até meados do século XIX, mas também moldaram-na culturalmente. O Candomblé é uma religião trazida para o Brasil por africanos escravizados. É uma religião politeísta, cuja característica mais notável é a sacralização da natureza. Para o Candomblé, a natureza é divina, e seus elementos – rochas, plantas, árvores, animais, rios, cachoeiras – estão vinculadas aos seus deuses, os orixás. Aqueles deuses vivem na natureza: por exemplo Oxumaré é o orixá do arco-íris, Oxum é a orixá dos rios, córregos e cascatas. Ossain é o orixá de todas as ervas, folhas e raízes utilizadas na liturgia do Candomblé.

Os rituais do Candomblé demandam espaços naturais e contato direto com elementos naturais. Um terreiro é o espaço físico para a prática da religião. Os terreiros possuem uma organização espacial bem definida, e que se divide em um conjunto de edificações e uma área verde, que ocupa cerca de 2/3 da área do terreiro. Aquela área, o espaço do mato, simboliza a Floresta Ancestral. No espaço do mato há árvores sagradas, ervas que são colhidas para rituais, e às vezes, corpos d’água como rios ou riachos, fontes e lagos.

O primeiro terreiro de Candomblé surgiu no início do século XIX, na cidade de Salvador. Ao longo do século XX os terreiros formavam um sistema de espaços verdes urbanos em Salvador, que prestavam numerosos serviços ecossistêmicos e eram habitat para centenas de espécies da fauna e flora da Mata Atlântica. Entretanto, nas últimas décadas daquele século, os terreiros de Salvador perdem espaço para um processo de urbanização que desconsiderava o manejo ambiental do Candomblé. A especulação imobiliária e obras impostas pelo poder público – por exemplo, sistemas viários que atravessavam as áreas verdes do terreiros, ocasionaram reduções drásticas. O terreiro Ilê Obá do Cobre, assim como outros terreiros, perdeu 95% de sua área original, de 8.000 m².

Atualmente existem aproximadamente 1.200 terreiros em Salvador. Na sua configuração original, as centenas de terreiros de Salvador serviam de trampolins para a movimentação da fauna da Mata Atlântica em direção a extensos fragmentos rurais daquele bioma. A especulação imobiliária nas áreas mais valorizadas de Salvador resultou em uma verticalização intensa. Por outro lado, nos bairros pobres da cidade, a escassez de solo disponível para novas moradias e a frágil situação fundiária dos terreiros tem ocasionado o ocupação de seus espaços verdes para a construção de moradias. Consequentemente, 78% dos mais de mil terreiros de Salvador não possuem áreas verdes – espaços essenciais para o culto dos orixás.

A situação talvez seja mais verde nas outras cidades da Região Metropolitana de Salvador. Alguns terreiros na região metropolitana possuem a configuração original dos terreiros da Salvador do início do século XX. O terreiro Manso Kilembekweta Lembafurama, na cidade de Camaçari, tem 9,800 m² e uma área verde com centenas de espécies vegetais. É necessário incluir o manejo ambiental do Candomblé no planejamento urbano daquelas cidades negras, mas há uma dificuldade: a baixa capacidade de planejamento e gestão ambiental das cidades brasileiras.