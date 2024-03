A Editora da Universidade Federal de Santa Maria publicou recentemente o livro Flora de Santa Maria, Revisitada – Angiospermas Nativas e Naturalizadas. A obra foi editada por dois importantes botânicos gaúchos, Liliana Essi e Renato Aquino Záchia, ambos professores da UFSM. Eles reuniram um time notável de 34 cientistas de diversas universidades e instituições de pesquisa brasileiras que descreveram, ao longo dos capítulos do livro, 27 famílias botânicas que ocorrem no município de Santa Maria.

Na apresentação da obra, os professores Essi e Záchia nos recordam dessa riqueza brasileira: somos o país com a maior diversidade de plantas do mundo – somente as Angiospermas, as plantas com flores, tema do livro, totalizam 35.500 espécies, das quais 19.000 espécies, 54%, são espécies endêmicas, isto é, que só ocorrem nos biomas brasileiros. “Flora de Santa Maria, Revisitada” é uma atualização do trabalho do professor Romeu Beltrão, intitulado “Flórula Fanerógama do Município de Santa Maria, RS, Brasil”, publicada em 1962. Daí a palavra revisitada no título: os editores promovem uma nova visita à flora santa-mariense, tendo como alicerce as pesquisas pioneiras do professor Beltrão.

No Brasil, costumamos celebrar atletas, artistas e outras personalidades, mas infelizmente conhecemos muito pouco sobre a história e as realizações dos nossos cientistas. Os editores tiveram a feliz ideia de homenagear o pioneiro da botânica santa-mariense, com uma breve biografia do professor Romeu Beltrão redigida pelo seu filho, Aécio César Beltrão. Romeu Beltrão foi um intelectual refinado, formado em medicina, profissão que exerceu por mais de três décadas. Ele era também um cientista que se dedicou a estudar Santa Maria em quase todos os seus aspectos: sua botânica, história, geografia e paleontologia.

O território de Santa Maria está localizado na transição de dois biomas, a Mata Atlântica e o Pampa, o que favorece uma elevada ocorrência de espécies animais e vegetais, cuja conservação é uma prioridade. Flora de Santa Maria Revisitada é um livro fundamental para biólogos, arquitetos, cientistas ambientais, geógrafos, planejadores e gestores urbanos – os profissionais responsáveis por formular políticas para o rico patrimônio botânico das cidades brasileiras.