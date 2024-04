O esforço do jornalista Reinaldo José Lopes em redigir o seu “Homo ferox – As origens da violência humana e o que fazer para derrotá-la” em chave interdisciplinar é louvável. Ele traduz temas científicos complexos, e seu livro é uma contribuição importante para a criação de uma cultura científica entre os brasileiros.



Na introdução de Homo ferox, Lopes dedica 10 páginas para listar controvérsias que valem o esforço de desmontá-las, em benefício dos leitores. Por exemplo, o fato de que seres humanos são animais. Na página 23 do livro, lemos que “muita gente ainda me olha torto quando chamo a atenção para esse fato básico da existência – o de que humanos são animais”.

Essa negação da natureza animal do Homo sapiens tem consequências. Uma delas é a recusa de alguns setores acadêmicos em incorporar a biologia na compreensão de fenômenos multifatoriais como a violência. É claro que a biologia não explica cabalmente a violência. Mas Lopes não evita dissertar sobre as origens biológicas da violência porque ele é rigoroso em sua obra: descartá-las resultaria em um livro descartável. O autor escapa dessa miopia conceitual, e recorre, além da biologia, à arqueologia, à história, à antropologia, à psicologia, às neurociências e às ciências sociais para explicar como fatores biológicos, modulados por fatores sociais, desencadeiam manifestações de violência.

Ao longo dos capítulos, Lopes constrói um panorama que começa antes do alvorecer da humanidade. Ali o autor esmiúça a violência em animais não humanos e em nossos ancestrais. A linha do tempo percorre a pré-história, quando assistimos as sociedades se tornarem maiores e mais complexas, e, ocasionalmente, mais violentas. Chegamos aos nossos dias e emerge a questão: por que odiamos outros grupos de pessoas que nunca agiram com violência contra nós? Nas palavras do autor: “podemos viver em cidades com milhões de habitantes e em nações que chegam a ter mais de 1 bilhão de cidadãos, mas ainda somos primatas com cérebros tribais.” Cooperamos com aqueles do nosso grupo, e tendemos a desconfiar daqueles que estão fora do nosso círculo tribal.

Homo ferox tem um subtítulo: As origens da violência e o que fazer para derrotá-las. Algumas estratégias que Lopes propõe para enfrentarmos a violência são pertinentes, como a redução das desigualdades. Outros parecem menos críveis, como a valorização dos dissidentes e rebeldes. Quantos brancos aplaudiram a negra norte-americana Rosa Parks, quando ela desafiou as leis raciais e se negou a ceder seu assento em um ônibus a um homem branco? Ademais, a dissidência pode florescer em violências. Elas são justificáveis?

O autor pergunta-se se é possível aos seres humanos desfrutarem, para seu benefício, de sua incrível capacidade de cooperação, mas sem violências contra competidores. O caudal de informações que ele apresenta ao longo de Homo ferox apontam, infelizmente, para uma resposta negativa.

