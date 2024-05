Bondes, biodiversidade e serviços ambientais

Foto: Divulgação Fabio Angeoletto, professor da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR)

Nas cidades, colisões de automóveis e ônibus utilizados no transporte público com animais silvestres são um impacto considerável. Nos Estados Unidos, milhões de aves são mortas anualmente devido a colisões com automóveis. Bondes são um tipo de transporte de massa cuja pegada ambiental é menor do que aquela do transporte com veículos movidos a combustíveis fósseis. Incidentes com animais são menos frequentes. Dawid Moron, cientista do Instituto de Sistemática e Evolução Animal da Academia Polonesa de Ciências em Cracóvia, e colegas da Alemanha e do Brasil, publicaram o artigo "Evaluating tramway infrastructure on biodiversity and ecosystem services", na revista Scientific Reports. Os pesquisadores revisaram a literatura disponível e, surpreendentemente, encontraram menos de 10 artigos publicados sobre as interações entre bondes e vida silvestre urbana, contra dezenas de milhares de artigos científicos sobre outros métodos de transporte.

"Nossa pesquisa sugere que os bondes podem ser um exemplo de política de compartilhamento de paisagem dentro do planejamento urbano verde, que fortalece a biodiversidade e a saúde mental dos moradores. Um exemplo dessas ações é a gestão de estações e trilhos de bonde por meio do plantio de vegetação rasteira entre os trilhos, de trepadeiras nos postes e nos abrigos para passageiros e cercas vivas paralelas aos trilhos", explica o professor Dawid Moron.

Os cientistas apontam a necessidade de análises do impacto das infraestruturas de bondes elétricos em vários aspectos: criação de habitats para a biodiversidade; processos ecológicos como a polinização; manutenção de serviços ecossistêmicos como absorção de chuvas e prevenção de colisões com animais através de soluções de engenharia. Eles defendem a inclusão de sistemas de transporte por bondes como uma estratégia de desenvolvimento urbano: mais trilhos, menos avenidas, o que significa uma menor conversão de áreas ambientalmente relevantes em infraestrutura para veículos automotores.

Em várias cidades brasileiras, durante décadas os bondes foram o principal sistema de transporte público. Desgraçadamente os bondes foram eliminados das paisagens urbanas — um dos muitos erros que cometemos no planejamento das nossas cidades. Poluição atmosférica e doenças respiratórias são algumas consequências do nosso vício por gasolina.