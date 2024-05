Caçar para quê?

O historiador britânico Lloyd Llewellyn-Jones publicou um livro magnífico, talvez o primeiro a descrever a história do Império Persa a partir de fontes persas, e não gregas. Sua pesquisa não é trivial, pois muito do que sabemos daquela civilização vem de fontes gregas da Antiguidade, como os livros de Heródoto. Sendo os gregos e persas inimigos figadais, é fácil aceitar o argumento do historiador de que a visão grega da Pérsia é muito enviesada. O livro, intitulado “Os Persas – A Era dos Grandes Reis”, é mais do que uma história que segue uma linha do tempo, mas, também, um relato minucioso da cultura persa: seus costumes, arquitetura, religião e comportamentos.



Na corte dos reis persas havia um sem número de regras complexas de etiqueta, que aqueles que rodeavam o monarca deviam respeitar. Esses comportamentos cerimoniais eram um mecanismo de afirmação do poder absoluto do rei perante seus súditos. As caçadas reais também eram cerimônias que se desenrolavam sob rígidas regras de etiqueta. A caçada deveria ser concluída com a morte de animal silvestre, como veados, cabras-montesas, ursos ou leões. A nenhum nobre era permitido abater um leão, somente o rei poderia fazê-lo. Nas caçadas, o rei demonstrava sua masculinidade, pois a atividade equiparava-se à guerra. Matar um animal magnífico como um leão parecerá um ato demente para nós, mas compreendemos seu significado na Antiguidade.

Podemos desculpar Ciro, Dario e outros reis persas pelas suas caçadas, mas não o monarca espanhol Juan Carlos I, cujos muitos escândalos incluem ladroagem, corrupções vultosas e a covardia de caçadas na África. Correu o mundo a foto de Juan Carlos segurando um rifle, ao lado de um elefante que ele assassinou. Estive na África em safáris fotográficos, e tive o privilégio de estar a metros de elefantes, leões e outros animais magníficos, o que multiplica minha repulsa pelo nobre de araque.

Comparemos os monarcas: Dario, o persa, caçava ursos jovens, fortes, a cavalo e munido de uma lança, cara a cara com o animal. Um rei másculo. Juan Carlos, o espanhol, caçava elefantes velhos, protegido dentro de um automóvel, com um séquito de puxa-sacos, atirando à distância com um rifle. Um covarde vomitativo.

Somos bichos e estamos em cadeias alimentares. Não é covarde aquele que mata um porco-do-mato para alimentar seus filhos. Mas matar por prazer é ato de psicopatas.