Mamíferos urbanos

Foto: Divulgação Fabio Angeoletto, professor da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR)

A urbanização geralmente diminui a riqueza de espécies para a maioria das comunidades bióticas. No entanto, essa afirmação precisa ser matizada. Uma exceção notável a esse padrão é a riqueza de espécies vegetais em ecossistemas urbanos, que geralmente é alta. Da mesma forma, a biomassa de pássaros e artrópodes é frequentemente maior nas cidades do que nas zonas rurais. Por outro lado, poucas espécies de mamíferos conseguiram se estabelecer com sucesso em ambientes urbanos.

As toupeiras (Talpa europaea) são uma espécie de mamífero surpreendentemente pouco pesquisada em ecossistemas urbanos, dado o quão comum ela é na Europa. Cientistas da Universidade Federal de Rondonópolis e de universidades britânicas desenvolveram um estudo, realizado na cidade inglesa de Reading, que foi o primeiro a delimitar a presença e abundância da toupeira europeia em uma cidade. Nós descobrimos que as toupeiras são relativamente comuns nos espaços verdes urbanos de Reading, mas sua presença é determinada pela área desses espaços. As manchas de vegetação devem ter ao menos 10 hectares, para viabilizar a sobrevivência de populações de toupeiras.

Surpreendentemente, também descobrimos que há mais desses mamíferos em áreas verdes com entornos mais urbanizados. Examinando as áreas verdes, especulamos que muito provavelmente aquelas com maior incidência de alagamentos têm uma menor densidade de superfícies construídas e menos toupeiras. Elas evitam cavar suas tocas naqueles bosques, pelo risco óbvio de afogamento.

As toupeiras contribuem para a fertilidade do solo e devem ser consideradas no planejamento ambiental das cidades europeias. Com a devastação ecológica em escala mundial, as cidades devem ser planejadas para atuarem como reservas de biodiversidade. As urbes podem ser o habitat de muitas espécies, mas o suporte à diversidade biológica não é automático: ele depende de nós, cidadãos, cientistas e gestores públicos.

Os resultados da pesquisa foram divulgados em um artigo científico na revista Animals, intitulado "Map-a-mole: greenspace area influences the presence and abundance of the European mole 'Talpa europaea' in urban habitats" (em português: "Mapeie-uma-toupeira: a área dos espaços verdes influencia a presença e abundância da toupeira europeia 'Talpa europaea' em habitats urbanos"). Ele está disponível, gratuitamente, no website da revista. n