Generosidade contra a mesquinhez ambiental

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP Crianças posam ao lado de esculturas de gelo que retratam pessoas coletando água pela instituição de caridade Water Aid para mostrar a fragilidade da água e a ameaça representada pela mudança climática em 15 de setembro de 2021 em Londres. (Foto de DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)

Em um protesto recente contra as mudanças climáticas e a inação dos poderes públicos, milhares de ativistas europeus tomaram as ruas com cartazes. Um cartaz sintetizou a urgência daquela manifestação. Ele dizia: "que tipo de ancestrais estamos sendo?" Todos nós deixaremos descendentes nesse planeta. Todos, inclusive os que não têm filhos – todos estão aqui trabalhando e colaborando de alguma forma, sendo um professor, um cozinheiro, cultivando alimentos ou curando quem precisa. Todos levamos a odisseia humana adiante.

Cabe aqui a pergunta: todos? Naquela passeata, outro cartaz dizia: "o planeta acima do lucro". Não sejamos maniqueístas, porque esses enormes desafios que temos diante de nós: o aquecimento global, a devastação e extinção acelerada de espécies e ecossistemas e perdas de serviços ambientais como a polinização não são uma luta do bem contra o mal, de ativistas virtuosos contra gananciosas corporações.

A realidade é muito mais complexa, e todos temos uma parcela de responsabilidade sobre o que está acontecendo, e também sobre como fazer o verde voltar pra onde ele precisa estar. Mas é claro que algumas instituições, empresas e pessoas tem uma responsabilidade muito maior do que um cidadão comum, tipos como você e eu, com um padrão de consumo e uma pegada de carbono discretos.

Uma amiga, refletindo sobre alguns donos do mundo, me ensinou que “algumas pessoas são tão pobres: elas só têm dinheiro e mais nada”. Quando uma empresa se recusa a cumprir a legislação ambiental, e polui rios, solos e o ar, não temos apenas um caso de polícia. Ali reina a miséria mais triste, a pobreza de quem abdica da generosidade que nos faz humanos, que nos agrupa em comunidades. Nossa espécie floresceu porque cooperamos. Se a lógica fosse explorar até o bagaço pessoas, comunidades e ambientes, o Homo sapiens teria sido presa fácil.

Você poderia vender seu fígado por um montão de grana – mas você teria muito pouco tempo para desfrutar do dinheiro. Os ecossistemas são os órgãos externos de manutenção das nossas vidas, e quem polui, desmata além da capacidade de recuperação das florestas e emporcalha rios, mares e ares, comete um crime contra a humanidade. A natureza não precisa de nós – ao contrário!

São tempos complicados, mas eu sou otimista. Mais e mais cidadãos, empresas e governos têm muito claro que preservar é o caminho. Eles estão multiplicando iniciativas ambientais. Que tipo de ancestrais temos sido? Que legado deixaremos?