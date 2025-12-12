Foto: FERNANDA BARROS Imagem ilustrativa de apoio. As tilápias no Mercado dos Peixes, no Mucuripe, em Fortaleza

Às vezes pensamos que a proteção dos oceanos não tem relação direta com a nossa vida, mas tem, o tempo todo. O peixe, por exemplo, é um queridinho dos brasileiros: está no almoço em casa, no restaurante, no quiosque da praia e até na tão amada comida japonesa.

Mas você já parou para pensar de onde ele vem? Se está realmente saudável? Geralmente, sabemos apenas se é de água doce ou salgada, e nos preocupamos mais com sabor e preço do que com qualquer outra coisa.

Confiamos que nosso alimento é seguro, e isso é ótimo. Mas, se você é apaixonado por peixes e frutos do mar e quer continuar consumindo no dia a dia, é importante olhar para a saúde dos nossos oceanos. E por quê? Eu explico.

Quando pensamos em alimentação e segurança alimentar, costumamos associar a higiene, vigilância sanitária ou doenças. Mas, quando falamos de peixes e outros organismos capturados no oceano, outras questões entram em jogo.

A contaminação por metais pesados, agrotóxicos, substâncias químicas e microplásticos pode atingir os animais marinhos e, consequentemente, chegar ao nosso prato.

Além do risco à saúde humana, esses contaminantes podem causar mortalidade nos ecossistemas, reduzir a captura e aumentar o preço do pescado e, em casos extremos, contribuir para a extinção de espécies.

Essas contaminações podem ocorrer de forma direta ou indireta. A direta acontece quando o peixe entra em contato com a substância ou ingere um microplástico.

Já a indireta ocorre quando ele se alimenta de outro organismo contaminado e é ainda mais preocupante, pois pode ocorrer a biomagnificação: o aumento da concentração do contaminante ao longo da cadeia alimentar.

Mas de onde vêm esses poluentes? Eles chegam ao oceano de várias formas: água contaminada trazida por rios, despejos ilegais, indústrias, tráfego marítimo, uso de agrotóxicos e pesticidas e até derramamentos de petróleo.

Mas, mesmo em um cenário ideal com oceano limpo e sem resíduos, os peixes ainda não estariam garantidos se a sobrepesca existir. E o que é sobrepesca? É a captura excessiva, feita em ritmo tão acelerado que as populações não têm tempo para se reproduzir e se recuperar.

Com o tempo, isso leva ao colapso de estoques e até à extinção de espécies. Todas essas ameaças são reais e estão acontecendo agora mesmo.

Um estudo da Universidade Federal do Ceará (UFC), por exemplo, mostrou que o consumo de peixes contaminados por agrotóxicos pode causar diversas doenças (Estudo inédito confirma contaminação de peixes e moluscos no delta do Parnaíba).

A proteção dos oceanos não é uma preocupação só de cientistas e ambientalistas, é de todos nós. Tudo o que acontece no mar volta para a gente de alguma forma, inclusive no alimento que colocamos no prato.

Se queremos continuar consumindo peixes e frutos do mar com segurança, qualidade e diversidade, precisamos olhar para o oceano com mais cuidado. Quando o mar vai bem, a nossa alimentação também vai.

