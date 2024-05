Foto: Acervo pessoal Fernando Costa, sociólogo e publicitário

Tem gente que se gaba porque tem muitos amigos, outros de ter poucos, mas bons amigos. Eu tenho incontáveis ex-amigos. Jesus, aquele comunista judeu, reza a lenda que dizia: "amai ao próximo como a ti mesmo". Mas quando o próximo se distancia espiritualmente ou passa a crer em outros deuses ou em mitos? Jesus é três em um e isso facilita um pouco as tomadas de decisões sobre amar, continuar amando ou perdoar o imperdoável.

Deixando Jesus de lado , coisa que os neopentecostais deveriam fazer em respeito aos preceitos cristãos, mas voltando ao assunto ex-amigos, eu amo meus ex-amigos como a mim mesmo, acho até que sou um ex-amigo meu (vou perguntar as consequências disso a um analista amigo meu).

Cultuo a ex-amizade como os ex-amores; existem mágoas, raivas, desgosto, ódio e traições mas existem boas lembranças, risos, afetos, memórias de viagens, farras inesquecíveis, segredos que mesmo a ex-amizade não permite serem revelados.

O ex-amigo chega a ser melhor que um amigo porque ele jamais vai te trair, pelo menos de novo, a distância que ele se mantem de você é segura, te passa tranquilidade. Nunca, em hipótese alguma, vai te mandar um áudio pelo whatsapp ou fazer uma ligação telefônica fora de hora, pedir dinheiro emprestado; nem pensar. Um ex-amigo é quase uma idealização de um verdadeiro amigo.

Quando se encontra um ex-amigo é um misto de alegria e alívio, é como ver um ex-amor numa postagem de outra pessoa, é quase uma invasão de privacidade permitida.

Eu prezo meus ex-amigos com a mesma intensidade com que desprezo os inimigos, mesmo tendo tido com alguns deles as mesmas experiências que tive com os ex-amigos. Aliás o que é um inimigo se não uma amizade que fracassou.

Ultimamente tenho encontrado com alguns ex-amigos e tem sido muito bom, mas não cometerei o erro de transformar essas ex-amizades em velhas amizades, acho que estragaria muito a relação.

As ex-amizades como os ex-amores devem ser cultivadas à distância e com muito cuidado.