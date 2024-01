Campeonato Cearense 2024 à vista

Foto: Fabio Lima/O POVO Campeonato Cearense 2024 tem busca por hexa, fim de jejum e quebra de hegemonia

O Campeonato Cearense começa no próximo sábado, inaugurando a temporada oficial 2024 para os clubes locais. Por mais que a competição tenha perdido relevância e duração ao longo do tempo, natural pelo crescimento nacional e internacional dos principais participantes, ela guarda importância dentro do contexto de cada um dos postulantes.

Com mais de uma dezena de contratações, o Estadual para o Ceará terá um gosto de recomeço. O departamento de futebol do clube está completamente modificado em relação ao ruim desempenho no ano passado, trabalhando com discrição, buscando critérios interessantes e inovadores na construção do elenco.

Evidente que o esporte está muito longe de ser uma ciência exata, mas o investimento em atletas estrangeiros com bons destaques anteriores e jogadores brasileiros com experiência na Série B tem sido bem feito no Ceará. Assim, o técnico Vagner Mancini terá, nos primeiros jogos do torneio, a chance de montar o time que ele considera ideal e dependendo da resposta, buscar o título estadual, algo que não ocorre desde 2018.

O caso do Fortaleza é bem diferente. O elenco do Tricolor está praticamente montado e terá grande presença de jogadores que estavam em 2023, sinal do crescimento do clube, que mantém o técnico Vojvoda desde maio de 2021, algo raríssimo no futebol brasileiro.

Claro que o torcedor quer contratações de impacto e vive certa impaciência, mas o cenário é propício para agregar poucos atletas, porém com poder de brigar diretamente pela titularidade. Não faz sentido contratar por contratar. Especificamente na disputa do Cearense, o Fortaleza entra como único time local na Série A, maior orçamento e entrosamento. O hexa é uma conquista extremamente cobiçada dentro do clube e o campeonato será tratado como prioridade, em que pese as primeiras rodadas servirem de pré-temporada, já que o elenco se apresentou recentemente após terminar 2023 como a equipe que mais entrou em campo no Brasil.

Em relação ao Ferroviário, a decepção da eliminação na fase classificatória da Copa do Nordeste é real e o Tubarão da Barra tem no torneio estadual a chance de se recuperar. Não me refiro ao título, mas em desempenho. O time contratou muitos atletas e será no Estadual que vai se preparar para a Série C.