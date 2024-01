E finalmente começou o Campeonato Cearense

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 20.01.2024: Kervin Andrade, jogador do Fortaleza comemora gol no Jogo pelo campeonato cearense de futebol, Fortaleza vs Horizonte, arena Castelão.

Em ritmo de treino e da temporada que está apenas começando - são apenas 10 dias desde que o elenco voltou das férias - o Fortaleza recebeu o Horizonte neste sábado, no Castelão, na abertura do Campeonato Cearense 2024. A vitória por 2 a 0 - gol contra de Léo Ceará e outro de Kervin Andrade - foi construída sem muito forçar, apesar de ter sido ataque contra defesa.

O Horizonte estava bem postado e disciplinado defensivamente, mas simplesmente não atacou o Fortaleza, que jogou com todos os seus atletas no campo ofensivo. Assim, apesar do placar, foi uma partida que mostrou uma diferença abissal entre os elencos, algo totalmente esperado.

O grande destaque individual da partida foi o goleiro Marcel, do Horizonte, que fez ao menos cinco defesas importantíssimas e evitou diversos gols do Tricolor.

Vojvoda ainda teve tempo de observar Kauan e kervin, jogadores jovens e que farão parte do elenco principal na atual temporada, chance para ambos ganharem confiança e minutos em busca da afirmação, especialmente o venezuelano, autor de um gol bonito, pegando de primeira a assistência de Pikachu, no segundo tempo.

Há uma ansiedade grande e natural do torcedor do Ceará sobre o time que estará em campo para a partida deste domingo, contra o Maracanã, no estádio Presidente Vargas. Depois de duas temporadas ruins, a esperança - que sempre se renova - é por um trabalho bem feito e capaz de fazer a equipe ter novamente a chance de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.

Até começar a Segundona, entretanto, o Alvinegro tem Campeonato Cearense e Copa do Nordeste para agregar entrosamento e variações táticas, além de desenvolver a parte técnica e de adaptação do elenco, que conta com muitas mudanças e novas contratações.

Em função de tal realidade, a paciência terá lugar fundamental, tanto internamente, no dia a dia do clube, como também por parte da torcida, que precisará compreender que o trabalho começa do zero e assim será construído, jamais de uma hora para outra. Disputar o título estadual é extremamente importante, assim como o torneio regional, mas o processo tem que focar na Série B, sem pular etapas.