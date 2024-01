A semana que passou não foi fácil para o torcedor do Ceará, apreensivo com as informações de débitos do clube. Após a ação trabalhista interposta pelo jogador Barletta, outras dívidas foram reveladas e a diretoria precisou falar abertamente sobre os casos, assumindo o momento ruim. Não havia outra alternativa.

Ao confirmar pendências com jogadores e clubes, algumas de 2022, o presidente João Paulo Silva também garantiu que a instituição trabalha para quitar boa parte ao longo de 2024, promessa que certamente será acompanhada de perto pela torcida.

Quando não consegue fazer os pagamentos devidos, o Ceará assume o risco de se tornar réu, como foram nos casos das ações impetradas pelos atletas Barletta e Zé Roberto, além do Floresta, pleiteando os valores a que tem direito (40%) de parte da venda do zagueiro Marcos Victor ao Bahia.

Na maioria das vezes, os credores fazem acordos e aguardam com paciência os acertos devidos, não é incomum no futebol, mas outros não esperam e têm total direito de assim agir, afinal, são dívidas que o próprio clube assume, justamente por não ter feito a administração correta das receitas, um erro grave.

Em campo, o Ceará está com um time completamente modificado e precisa de paciência e sossego para trabalhar, até porque não se forma um bom time de uma hora para outra. Empatou com o Maracanã na estreia e ontem enfrentou o Floresta, portanto, pouco tempo ainda.

Assim, é extremamente relevante que os problemas financeiros não interfiram no desempenho em campo. É, sem dúvida, outra preocupação da torcida, que certamente não esperava por notícias assim logo no começo do ano. Quem trabalha no futebol do clube - e o técnico Mancini, especialmente - terá que estar ainda mais atento.