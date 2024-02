Ceará e Fortaleza estreiam no Nordestão

Foto: FÁBIO LIMA no jogo Fortaleza x América-RN, no Castelão, pela Copa do Nordeste 2024

O planejamento da comissão técnica do Ceará, comandada por Vagner Mancini, que fez a opção por atuar com força máxima no Campeonato Cearense, diante do Atlético-CE, e mandar os reservas e atletas da base para a estreia da Copa do Nordeste, neste domingo, contra a Juazeirense, na Bahia, me pareceu o mais correto no momento.

Buscar a liderança do grupo no Estadual é fundamental para o clube, que assim vai direto para as semifinais da competição, não precisando jogar mais duas partidas de quartas de final, cenário importantíssimo no início de temporada. Ao vencer e golear o Atlético-CE por 6 a 0, no Presidente Vargas, a equipe assumiu o primeiro lugar, com sete pontos, e agora depende apenas de suas forças para se manter no topo.

É verdade que a Juazeirense é um adversário forte jogando em seus domínios, tanto que está invicta desde a semifinal do Campeonato Baiano do ano passado, mas o elenco que o Alvinegro mandou tem totais condições de trazer um bom resultado. Caso isso não ocorra, permanecerei com a mesma opinião de que o planejamento foi bem feito. Não é possível jogar todas as partidas com o mesmo time.

Com três jogos disputados no Campeonato Cearense até agora, o Ceará continua construindo uma equipe, algo que leva tempo. Ocorreu evolução desde o primeiro jogo, mas da mesma forma que não se pode ter empolgação excessiva com uma goleada por 6 a 0 no Estadual, não há condição de cobrança exagerada diante de erros táticos ou atuações abaixo do esperado. O ponto de equilíbrio é importantíssimo nesse momento.

Começar qualquer competição com vitória é sempre relevante e foi isso que o Fortaleza fez ao bater o América-RN por 2 a 1, de virada, na Copa do Nordeste. Valeu pelo resultado, pelo poder de reação atuando em casa e por seguir com 100% de aproveitamento na temporada, mas o desempenho ficou abaixo do que se poderia supor, especialmente o individual, até porque muitos atletas titulares entraram em campo.

Comparando com os três confrontos até agora no Campeonato Cearense, o América-RN exigiu bem mais do que Barbalha, Horizonte e Iguatu, valorizando o triunfo do Tricolor e deixando claro que o nível da competição regional é bem mais alto do que o Estadual.