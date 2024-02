Ceará e Fortaleza: Carnaval de Nordestão

Foto: Tiago Caldas /EC Bahia Bola da Copa do Nordeste 2024

Fortaleza e Ceará já encaminharam as classificações para as semifinais do Campeonato Cearense após quatro jogos disputados. São líderes invictos de seus grupos, com 10 pontos (três vitórias e um empate), e agora fazem duas partidas seguidas pela Copa do Nordeste, antes do Clássico-Rei pelo Estadual, no próximo dia 17.

Neste domingo carnavalesco, no Castelão, às 16 horas, o Ceará encara o Altos, após vencer a Juazeirense na estreia da Copa do Nordeste. O Alvinegro entra em campo com favoritismo, por todos os motivos possíveis: elenco melhor, concorrente frágil na comparação dos elencos, atua como mandante e vem de quatro jogos sem sofrer gols (Floresta, Atlético-CE, Juazeirense e Caucaia).

O ataque do Ceará também tem produzido bem. Foram 12 gols nos três encontros recentes, com a equipe mostrando vontade de seguir atacando até o fim. Por mais que os adversários tenham graves problemas técnicos, o que é preciso observar é a evolução do próprio time jogo a jogo e isso tem ocorrido até agora. Depois de enfrentar o Altos, o Ceará visita o Náutico, no Recife, dia 14, quarta-feira que vem.

No caso do Fortaleza, também no domingo, às 16 horas, a equipe visita o CRB. Será o principal adversário da temporada até então. A equipe alagoana venceu na estreia da Copa do Nordeste jogando um bom futebol diante do Itabaiana, fora de casa, lidera o Estadual com tranquilidade e tem um técnico que faz ótimo trabalho, Daniel Paulista.

O elenco do Tricolor é bem superior e o favoritismo também está presente, mas é preciso ter uma atuação melhor em relação ao empate contra o Ferroviário para ter condições de vencer como visitante.

Vojvoda já está faz tempo no Fortaleza e todos sabem como ele trabalha em início de ano. Nenhuma novidade. As escalações mudam muito de um jogo para o outro porque ele entende ser necessário dar ritmo e condição física para o grupo de forma equânime.

Evidente que isso afeta o desempenho e as cobranças precisam levar tudo em consideração. Ainda assim, atuações como a que o time teve contra o Ferroviário desagradam o torcedor. Depois de encarar o CRB, o Fortaleza volta ao Castelão para receber o River-PI, dia 14, quarta-feira próxima.