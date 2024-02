A barbárie contra o Fortaleza

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-02-2024: Delegação do Fortaleza chega ao aeroporto logo apos um atentado depois do jogo contra o Sport em Recife dentro do onibus. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Depois dos gravíssimos crimes cometidos contra a delegação do Fortaleza na madrugada de quinta-feira, após a saída da Arena Pernambuco, onde empatou com o Sport por 1 a 1, quarta rodada da Copa do Nordeste, a indignação foi o sentimento geral e dominante.

Não foi a primeira vez — pelo contrário — que jogadores foram atacados por torcedores no Brasil (sim, são bandidos, mas também são torcedores), mas certamente foi a mais grave até hoje. Uma emboscada que só não terminou em morte por fatores casuais, porque as ações homicidas buscavam a efetivação do resultado fatal, basta ver o material usado no ataque.

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, e jogadores do clube se manifestaram. Corajosos, se colocaram em presença, relataram a barbaridade e o desespero que passaram, pediram a prisão dos envolvidos, falaram em parar as competições. No decorrer do dia, entidades, instituições, políticos, torcedores e clubes do país todo se manifestaram, num tsunami de notas de repúdio, que, de forma pratica, não têm consequências.

Por décadas, o mundo do futebol — clubes, dirigentes, torcedores e os próprios atletas — foi omisso diante de episódios de violência. Nunca, efetivamente, algo foi feito para punições esportivas (perda de pontos ou exclusão de um campeonato, por exemplo), além daquelas previstas no Código Penal, de responsabilidade das polícias.

Assim, pedir a exclusão do Sport da Copa do Nordeste não tem nenhum fundamento jurídico, assim como não teria expulsar nenhum outro clube que viu seus torcedores cometerem atos de violências terríveis pelo país durante anos e anos.

Ainda não é possível saber se o ocorrido com a delegação do Fortaleza terá algum efeito prático no futebol brasileiro. Eu não acredito. Não se trata de um pensamento pessimista, mas apenas a realidade de décadas de omissão e pouco caso.

Para algo efetivo ocorrer, é preciso uma união jamais vista. Dirigentes dos principais clubes brasileiros têm se reunido com grande constância para tratar de dinheiro da venda dos direitos de transmissão. É o que mais importa, sempre. Entretanto, nunca se viu ações relevantes e práticas no sentido único de uma punição real. Estamos falando de um país extremamente violento e, obviamente, isso não vai mudar. Punir diante da barbárie é o que resta, mas nem isso é feito.