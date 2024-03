Ceará e a importância do Nordestão

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.03.2024: Richard. Fortaleza x Ceará, clássico Rei, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. (Foto: Aurélio Alves

Após a importante vitória sobre o Fortaleza na quarta-feira passada, no Castelão, o Ceará volta a campo neste domingo de tarde, pela sétima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Com nove pontos ganhos, a equipe precisa da vitória diante do Treze, fora de casa, para seguir com boas chances de classificação para as quartas de final.

Em que pese o objetivo principal no primeiro semestre do Alvinegro ser a conquista do Campeonato Cearense, brigar e defender o título regional é também extremamente importante, por mais que em muitos jogos da competição o técnico Mancini tenha optado por poupar atletas.

Quem entra em campo, entretanto, é o clube e pelo elenco formado pelo Ceará, há total condição de conseguir os três pontos atuando em Campina Grande, basta ver a relação dos atletas que foram viajar para a partida, especialmente na comparação com o adversário, bastante inferior no aspecto técnico.

Aliás, tal preferência pelo estadual na atual temporada tem justificativa plausível entre jogadores, comissão e diretores, principalmente porque tirar a sexta taça seguida do Fortaleza também está no desejo da maioria dos torcedores.

Ocorre que não há necessidade de abrir mão de um torneio para que o outro seja conquistado, ainda mais uma Copa do Nordeste, que dá muito mais dinheiro, prestígio e relevância para qualquer clube. Neste tocante, também não há certeza de que deixar uma taça de lado vai garantir a outra, mais requisitada. Assim, levar a sério todos os jogos é condição fundamental, independentemente de quem entre em campo.

Agora sob o comando de Dorival Júnior, o Brasil venceu a Inglaterra por 1 a 0, em Londres, neste sábado. O gol de Endrick foi histórico, afinal, é o jogador mais jovem a marcar no estádio atuando por uma seleção principal. Tem muita estrela o talentoso atacante do Real Madrid.

O jogo foi muito bom, com os dois times criando chances claras em demasia para marcar. Dorival fez o básico na escalação, não inventou e conseguiu se sair bem, em que pese ser começo de trabalho e tudo ainda necessitar de tempo para melhorar, como por exemplo ficar mais com a bola e articular jogo apoiado ofensivo, sem usar apenas os contra-ataques, como foi no confronto em Wembley.