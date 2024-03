Na final do Cearense 2024, nada decidido

Foto: FÁBIO LIMA Bruno Pacheco e Raí Ramos travam disputa no Clássico-Rei

Motivo de grandes preocupações para os técnicos Vojvoda e Mancini, os sistemas defensivos de Fortaleza e Ceará foram bem no primeiro jogo da final do Cearense, ontem, no Castelão.

O empate sem gols, que não ocorria desde 2021 no Clássico-Rei, foi o retrato de boas e seguras atuações dos goleiros e, no geral, das linhas defensivas e dos marcadores no meio-campo foram bem.

A partida foi nervosa o tempo todo, mas sem deslealdade ou briguinhas bobas, como ocorreu no 3 a 3 da primeira fase do Estadual.

As faltas mais duras foram advertidas com cartão amarelo pelo árbitro Ramon Abatti Abel, que teve atuação segura e tecnicamente não comprometeu.

O sistema do VAR, presente, também não precisou ser acionado, bom sinal e certeza de um resultado não contaminado por erros de arbitragem, tudo que o torcedor que gosta de futebol mais deseja.

Taticamente foi um duelo bem interessante, principalmente quando Vojvoda decidiu montar o time num 3-5-2. Como o Fortaleza vinha tomando gols em praticamente todas as partidas, foi uma forma de controlar o veloz ataque do Ceará.

Do outro lado, Mancini manteve seu tradicional 4-3-3 e a boa postura defensiva, já com um entrosamento elogiável nos três meses de trabalho, também prevaleceu pelo lado do Alvinegro.

Já os sistemas ofensivos não conseguiram destaque necessário para que a partida tivesse vencedor. O Fortaleza pecou demais no chamado último passe, porque até conseguia circular a grande área. O Ceará teve suas principais chances em chutes de longa distância.

A principal oportunidade da partida foi do Alvinegro. Saulo Mineiro se aproveitou de sua velocidade e ganhou na corrida na única falha do zagueiro Kuscevic, do Fortaleza, mas parou em João Ricardo. Ao atacante, faltou serenidade e categoria para pensar numa finalização melhor.

Tudo aberto para a finalíssima no sábado que vem, no Castelão, mas certamente com mais de 33 mil presentes.