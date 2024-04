FORTALEZA: GRANDE VITÓRIA NA ESTREIA

Foto: Vinicius Palheta / Fortaleza EC São Paulo x Fortaleza pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2024

O Fortaleza conseguiu três pontos extremamente relevantes na Séria A, neste sábado, ao vencer o São Paulo por 2 a 1. Não é fácil vencer como visitante no Campeonato Brasileiro e o Tricolor volta para casa com um tremendo resultado logo na estreia.

Depois de um primeiro tempo ruim e sem inspiração ofensiva, o time de Vojvoda dominou taticamente o segundo tempo e conseguiu os dois gols em lances rápidos, surpreendendo a defesa adversária. As modificações do treinador fizeram a equipe ficar mais forte e organizada.

Foi um resultado justo, com dois belos gols de Lucero e Machuca, um grande momento de confiança para o elenco na sequência de uma temporada que tem sido complicada até aqui.

Após conquistar o título estadual - que era o seu principal objetivo no primeiro semestre - o Ceará foi eliminado nas quartas de final da Copa do Nordeste pelo Sport, na quarta-feira que passou.

O time do Recife tem efetivamente melhores talentos individuais do que o Alvinegro e isso acabou se tornando fundamental para a derrota por 2 a 1, na Arena Pernambuco, que colocou a equipe da casa na semifinal da competição, aguardando o vencedor de Fortaleza e Altos, que jogam no próximo domingo.

Notei um ar de conformismo geral com a derrota por parte de torcedores, jogadores, diretoria e comissão técnica do Ceará. O tropeço foi encarado com naturalidade. Wagner Mancini chegou a mencionar que a eliminação na Copa do Nordeste serve de preparação e amadurecimento para a equipe que vai fazer a estreia na Série B diante do Goiás, no próximo sábado, no Castelão.

É possível entender perfeitamente o contexto do Campeonato Cearense 2024 e como era relevante para o Ceará conseguir impedir o hexa do Fortaleza, mas isso não pode, em hipótese alguma, apagar o fato da competição regional ser muito mais relevante do que qualquer estadual.

E da forma que foi o jogo, era possível ter passado pelo Sport, até porque, especialmente no segundo tempo, o Alvinegro equilibrou as ações e chegou a ser melhor, ainda que a qualidade técnica do adversário seja destaque na comparação de ambos.