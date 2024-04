CEARÁ: pontos positivos e negativos no empate diante do Goiás

O Ceará ficou no empate na estreia da Série B diante do Goiás, neste sábado. O resultado causa imediata frustração aos torcedores justamente porque, diante de um adversário com uma equipe totalmente em formação, a vitória era fundamental, especialmente por ser em casa.

Ocorre que é preciso analisar o desempenho do Alvinegro, que apresentou pontos positivos, como a entrega constante, as muitas chances reais ofensivas, com boas movimentações entre os atacantes, além da excelente presença do goleiro Richard quando foi necessário, especialmente na defesa do pênalti batido por Galhardo.

O principal aspecto negativo da equipe foi a ausência do equilíbrio para se defender melhor, principalmente nas transições em velocidade do Goiás. O Ceará é um time muito ofensivo atuando em casa e o grande desafio de Mancini é encontrar um sistema que consiga sofrer menos nos contra ataques. Outro detalhe que será preciso melhorar: a pontaria. Perder gols em excesso nunca é bom sinal e compromete resultados e boas atuações.

O Fortaleza encara hoje o Altos, no Castelão, para tentar vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Por mais que seja um torneio bastante relevante, fica totalmente perdido no meio de outros jogos mais importantes - como os de Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana - em função de um calendário absolutamente desorganizado e confuso, algo que a CBF não tem qualquer interesse em resolver - nem os clubes, omissos como sempre.

Não por acaso, o técnico Vojvoda deixou claro que deve escalar a equipe pensando também na sequência de confrontos, que terá o Boca Juniors na próxima quinta e depois o Bragantino, no domingo que vem.

Independentemente da formação inicial, o Fortaleza é favorito destacado contra o valente e organizado time do Altos, comandado por Flávio Araújo e dono do título piauiense. Uma eventual eliminação será tratada como vexame e tem potencial para atrapalhar o time no quesito confiança e pressão.

Caso consiga a classificação, o Fortaleza vai enfrentar mais uma vez o Sport fora de casa, cenário que trará mais uma vez toda a lembrança do absurdo atentado que o elenco sofreu na saída da Arena Pernambuco.