Fortaleza: Kervin brilha em Buenos Aires

Foto: Luis ROBAYO / AFP Kervin Andrade comemora gol no jogo Boca Juniors x Fortaleza, em La Bombonera, pela Copa Sul-Americana 2024

O Fortaleza jogava mal em Buenos Aires e perdia para o Boca Juniors por 1 a 0, goL de Cavani. O resultado, justo até aquele momento, deixava o time argentino na liderança do grupo na Sul-Americana, dependendo apenas de suas forças para garantir o primeiro lugar e não precisar fazer o mata-mata contra algum terceiro colocado da Libertadores. Vojvoda resolveu mudar o time apenas após tomar o gol e sofrer demais com a pressão adversária. Entre os substitutos, Kervin. O menino venezuelano de 19 anos começou a participar aos 30 minutos da segunda etapa e foi o suficiente para devolver a liderança ao Fortaleza. Acertou, brilhantemente, lançamento para Marinho - outro que entrou bem na partida - e atravessou o campo para finalizar. Era o 1 a 1 tão desejado.

O resultado, enorme e marcante, faz o Fortaleza depender apenas de vitória contra o Trinidense, em casa, para garantir o primeiro lugar, mas não deve apagar a atuação ruim da equipe na maior parte do tempo. Desempenho e placar, diversas vezes, não guardam relação. Foi o que ocorreu. O Tricolor não conseguia sair do seu campo defensivo. Foi incapaz de trocar passes e chegar ao campo ofensivo, permitindo muitas ações de ataque do Boca, tanto pelos lados, como pelo setor central do gramado, além das sempre preocupantes jogadas iniciadas em bolas paradas. João Ricardo, mais uma vez, fez o que era possível, como tem ocorrido durante toda a temporada.

Com o adiamento da partida contra o Athetico, sábado que vem - a CBF suspendeu o Campeonato Brasileiro por duas rodadas em função da tragédia no Rio Grande do Sul - o Fortaleza agora ganha tempo extra para descansar, ao mesmo tempo que Vojvoda ganha espaço para pensar em alternativas táticas para o futuro. Vai precisar.

O número que importa

7 GOLS. Kervin Andrade, autor do gol do Fortaleza nesta quarta, contra o Boca, já tem sete tentos marcados na temporada. São também outras quatro assistências em 2024, ou seja 11 participações diretas em gols.

O Ceará emendou uma importantíssima segunda vitória seguida na Série B, também nesta quarta-feira. O 2 a 1 sobre o Amazonas mostra que o time segue com excelente desempenho ofensivo na competição. Consegue criar, agredir e são 10 gols marcados, mas a defesa necessita de ajustes imediatos, não apenas pelos sete gols sofridos, mas também pelas muitas chances cedidas aos adversários.

Na partida contra o time de Manaus, o lado direito defensivo sofreu demais. Raí Ramos não conseguiu conter seu setor o necessário, mas o esquema tático precisa ajudar. De Lucca foi bem no meio-campo e Erick Pulga voltou a marcar, sempre importante, o melhor jogador tecnicamente da equipe no setor de ataque

MAIS 3!

1. O Ceará subiu oito posições na Série B em duas rodadas. Saiu do 14o. lugar para a 6a. posição

2. Gustavo Coutinho, ex-Fortaleza, vai bem na Série B pelo Sport: quatro gols em cinco jogos

3. Com 13 gols em quatro jogos, o ataque do Athletic, líder da Série C, tem chamado muito atenção