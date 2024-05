Ceará e Fortaleza lutam juntos por prestígio e R$ 7 milhões

Foto: Staff Images / CBF Taça da Copa do Brasil

SEMANA de definição na terceira fase da Copa do Brasil, torneio que, proporcionalmente, melhor paga no futebol brasileiro. E os principais clubes cearenses são também protagonistas. O Fortaleza joga nesta terça-feira, diante do Vasco, em São Januário, partida da volta após o 0 a 0 no Castelão. Já o Ceará recebe o CRB, na quinta, após perder em Maceió por 1 a 0.

Para além do valor disponibilizado para quem avançar para a quarta fase do torneio — R$ 3,45 milhões —, a Copa do Brasil carrega hoje um enorme prestígio. Depois do Campeonato Brasileiro, é a competição nacional mais relevante. Atrai patrocinadores, público e um interesse geral enorme. Avançar de fase gera, sobretudo, prestígio aos clubes e atletas envolvidos.

Na partida de hoje, contra o Vasco, o Fortaleza vai precisar ser mais agressivo em relação aos duelos recentes como visitante, diante do Nacional de Potosí e Boca Juniors, ambos confrontos pela Sul-Americana. A equipe ficou extremamente recuada e, ainda assim, deu espaços demais para as ações ofensivas dos adversários dentro da área. Para além da postura, quando retomava a bola não conseguia criar. A melhor forma contra o Vasco, em crise, é tentar agredir, ocupar o campo todo quando tiver a posse e tomar cuidado com as bolas áreas para o perigoso Pablo Vegetti.

E qual escalação Vojvoda usará no Rio? Desde o seu primeiro treino, no dia 10 de maio de 2021, que tal pergunta não tem resposta antecipada. É o estilo dele, que caminha desde então.

O número que importa

O Ceará tem até agora a quarta melhor campanha como visitante na Série B. São quatro pontos somados, com cinco gols marcados e três sofridos. Apenas Santos, Sport e Goiás têm desempenho melhor do que o do Alvinegro fora de casa. Todos fizeram três partidas.

O cenário do Ferroviário na Série C, apesar de apenas quatro jogos disputados pela equipe (três derrotas e um empate), é de atenção absoluta, tanto que o foco essencial já passou a ser a permanência na terceira divisão, e não a classificação para a segunda fase do torneio, como pontuou o técnico Paulinho Kobayashi. Contratações e dispensas serão feitas e sair da zona de rebaixamento o quanto antes é fundamental. Paulinho tem condições de fazer o elenco reagir e então, lá na frente, pensar em algo a mais.

Já viu?

UNTOLD: Briga na NBA. Espetacular documentário, com riqueza de imagens e depoimentos dos envolvidos, que conta a história da briga no final de um jogo entre Detroit Pistons e Indiana Pacers, em 2004. A confusão envolveu torcedores também e até hoje é o confronto mais insano que o basquete norte-americano já presenciou. Onde: Netflix

Mais 3!

1. Depois de bons resultados recentes no saibro europeu, o tenista cearense Thiago Monteiro subiu 22 posições e aparece agora como número 84 no ranking mundial. Thiago Wild é o melhor brasileiro, número 58

2. Atual campeão da NBA, o Denver doi eliminado pelo Minesota. Será a sétima temporada seguida com um campeão diferente. Enorme competitividade

3. Tetracampeão na Premier League, o Manchester City marcou 96 gols em 38 jogos, média absurda de 2,5 por partida. Nas duas temporadas anteriores, o time também fez mais de 90 gols