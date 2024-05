Ceará: vencer o Coritiba vale mais do que três pontos

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Atacante Barceló é o artilheiro do Ceará na Série B, com três gols

Um confronto muito relevante está no caminho do Alvinegro na abertura da próxima rodada da Série B. Nesta sexta-feira, diante do Coritiba, um jogo daqueles em que vencer também significa atrapalhar diretamente um rival pelo acesso. Não importa que ainda seja a oitava rodada, os pontos somados agora são sempre essenciais para os caminhos do acesso.

Invicto há cinco jogos na competição — são dois empates e três vitórias neste recorte — e ocupando hoje a sexta colocação, o Ceará entra no G-4 em caso de vitória, saltando para 15 pontos. Como a rodada terminará apenas no próximo dia 4 de junho, o time terá que esperar para saber a posição consolidada, mas ainda que saia do G-4 pelos resultados, estará firme na briga.

Vencer o Coritiba também vai aumentar a série invicta, o aproveitamento como mandante e, principalmente, no aspecto psicológico, afetar positivamente a confiança para os dois confrontos seguintes, que serão fora de casa, contra Vila Nova e Brusque. Todos os fatores envolvidos, portanto, colocam a partida contra a equipe paranaense como essencial.

O Coritiba venceu bem na rodada passada (3 a 0 sobre o Operário-PR), não perde há três jogos, mas até então vinha mostrando muitos problemas ofensivos, tanto que tem apenas metade dos gols marcados pelo Ceará na Série B (seis contra 12). Em compensação, o sistema defensivo do Coxa tem se mostrado mais firme na comparação com o Alvinegro. Foram apenas três gols sofridos, contra oito do time de Mancini.

O número que importa

Nove jogadores do Ceará já marcaram pelo time na atual edição da Série B. Foram 12 gols, terceiro melhor ataque do torneio, mostrando uma divisão muito interessante e positiva de responsabilidade e necessidade de suprir a ausência de um atleta que concentre boa parte dos tentos anotados.

Em relação ao esquema tático a ser utilizado por Mancini na partida de hoje, a tendência é que a distribuição no campo utilizando o 4-3-3 seja adotada. Foi assim que a equipe melhorou muito no segundo tempo no confronto mais recente diante da Chapecoense, conseguindo ter uma atuação bem mais convincente e organizada em relação ao primeiro tempo, quando ficou presa com três zagueiros, criando pouco no ataque e, ainda assim, concedendo muitos espaços ao adversário.

Mais 3!

1. Ceará vai bem no Brasileirão Sub-20. São 16 pontos em nove jogos, firme no G-8 após vencer cinco das seis partidas mais recentes. Fortaleza bateu o Fluminense ontem por 2 a 0, tem 11 pontos, fora do G-8

2. Lucero, atacante do Fortaleza, tem 14 gols em 2024. No Brasil, está atrás apenas de Pedro (Flamengo), Nicolas (Paysandu), Anselmo Ramon (CRB), Mastriani (Athletico) e Júnior Santos (Botafogo)

3. Djokovic foi inquestionável em sua segunda vitória em Roland Garros 2024, nesta quinta. Contra o espanhol Roberto Baena, um 3 a 0 que impressionou. Apesar de muito instável na temporada, o sérvio número 1 do mundo parece firme no torneio