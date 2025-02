Ceará: Condé repete 2024 e investe no sistema defensivo

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Lateral Matheus Bahia tem se destacado no Ceará desde 2024

Quando Léo Condé foi contratado pelo Ceará em junho do no ano passado, o time estava longe do G-4 na Série B e tinha um grande problema: o número de gols sofridos na competição sob o comando de Vágner Mancini. Imediatamente o técnico atacou o problema e, com serenidade e trabalho tático exaustivo nos treinamentos, o sistema defensivo cresceu e a equipe pavimentou assim a reação para construir a campanha rumo ao acesso.

O desafio de 2025 guarda perfil semelhante no sentido da necessidade de se montar um time base partindo primeiro da organização do sistema defensivo. É uma equipe nova, com quase 20 jogadores contratados e outros por vir.

Por enquanto, nos nove jogos da temporada, foram cinco gols sofridos, média boa, por mais que seja necessário ponderar que o nível médio dos adversários ainda está distante do que vem pela frente, especialmente na Série A. Mais do que os números, o desempenho coletivo vem melhorando, assim como o entrosamento. Entre os quatro principais zagueiros, por exemplo, três são novos: Eder, Marllon e Willian Machado. Só Ramon ficou.

Por falar em primeira divisão, o Ceará tem o segundo melhor aproveitamento na temporada 2025 entre os times que vão disputar o torneio. São sete vitórias, um empate e uma derrota, ganhando 81% dos pontos disputados. Apenas o Internacional-RS, com 83%, tem campanha melhor. Foram 16 gols marcados, saldo positivo de 11 tentos e invencibilidade em casa. A única derrota foi para o Náutico, nos Aflitos, em confronto válido pela Copa do Nordeste.

Se o Ceará conquistou 22 pontos em 27 somados até agora, o Inter somou 20 em 24 disputados, com seis vitórias e dois empates. O terceiro melhor desempenho está com o Juventude-RS, com 19 pontos ganhos em 24 possíveis.

O número que importa

Além de Ceará e Fortaleza, já classificados, os outros dois semifinalistas do Campeonato Cearense serão conhecidos neste fim de semana. Ferrão e Maracanã têm vantagem sobre Tirol e Horizonte, respectivamente, após as vitórias na semana passada.



Mais 3!

1. Tentando recuperar bons momentos na carreira, o técnico Guto Ferreira aceitou assumir o Cuiabá, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

2. Ainda não é o Inter Miami, de Messi e Suárez, o time mais valioso da MLS, a liga norte-americana de futebol. O posto, segundo a Forbes, é do Los Angeles Football Club. A equipe da Flórida, que dobrou de valor nos três anos mais recentes, é a segunda no ranking.

3. Dos cinco times do Nordeste que estarão na Série A 2025, apenas um está invicto na temporada. É o Vitória, com 12 jogos realizados, oito triunfos e quatro empates, 24 gols marcados e oito sofridos.