Ceará e Fortaleza estão entre os times da Série A que menos jogaram em 2025

Foto: Lucas Emanuel/FCF Árbitro Matheus Candançan mostra cartão amarelo no Clássico-Rei entre Fortaleza x Ceará, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2025

A quantidade de jogos disputados na temporada é uma questão cada vez mais discutida no futebol brasileiro. Até o dia três de março de 2025, Ceará e Fortaleza, com apenas 10 partidas disputadas, estão entre as quatro equipes que menos jogaram, levando em conta as 20 do Campeonato Brasileiro, ao lado de Internacional e Cruzeiro. Já Vitória, Bahia, Sport e Corinthians, com 15 jogos, lideram esse ranking.

São diversos os motivos para tamanha diferença: regulamento e desempenho nos estaduais, participações em competições internacionais e nacionais garantidas na temporada passada, além de eventuais eliminações ou vitórias nos torneios.

O excesso de jogos impacta diretamente o desempenho das equipes, tanto no curto quanto no longo prazo. O calendário apertado, somado à alta carga de partidas, aumenta o desgaste físico e mental dos jogadores, o que resulta em um maior risco de lesões, queda no rendimento e cansaço acumulado. Por isso, é essencial um planejamento cuidadoso.

Além disso, a pressão de disputar várias competições simultaneamente exige uma gestão estratégica do elenco. A utilização de rodízio entre os atletas e a supervisão médica constante são fundamentais para mitigar esses efeitos e garantir que a equipe mantenha o nível de performance ao longo da temporada. Sem isso, o risco de um colapso é alto.

Neste meio de semana, pela Copa do Nordeste, Ceará (quinta-feira, contra o América-RN) e Fortaleza (na quarta-feira, diante do Ferroviário) vão completar 11 partidas na temporada.