Ceará: Pedro Raul resolveu o jogo contra o América-RN no Nordestão

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Pedro Raul comemora mais um gol marcado com a camisa do Ceará

Mais uma vez Pedro Raul resolveu para o Ceará. Depois de um gol e uma assistência na estreia, contra o Maracanã, o jogador voltou a marcar — em bonita finalização — e desta vez um tento ainda mais importante, justamente por ter sido o único da vitória sobre o América-RN, resultado que colocou a equipe no G-4 do seu grupo na Copa do Nordeste, com sete pontos.

Ao lado do atacante gaúcho, Mugni e Matheus Bahia foram os melhores do Alvinegro, que poderia ter feito um placar confortável se tivesse aproveitado a maior posse de bola e condição técnica com mais velocidade nos passes e infiltrações dos meio-campistas na área.

Defensivamente, o time de Léo Condé sofreu pouco, notadamente no início do segundo tempo, quando o América-RN criou três chances pela direita. Dieguinho, que entrou na vaga de Sobral no decorrer da partida, foi bem e trouxe mais segurança.

Fortaleza tem opções para escalação contra o Ferroviário

Vojvoda tem muitas opções para escalar o time contra o Ferroviário, amanhã, jogo definidor de uma das vagas para a final do Campeonato Cearense. Avaliando individualmente as escalações bem diferentes utilizadas nos dois confrontos anteriores, ambos também contra o Ferrão, Rossetto, Pacheco, Pochettino, Moisés, Brenno Lopes e Pikachu foram os melhores. Mancuso também jogou muito bem no primeiro tempo da partida de sábado passado, mas acabou saindo machucado.

Os 11 jogos do Fortaleza

O Fortaleza entrou em campo 11 vezes na temporada 2025, com sete vitórias, um empate e três derrotas. Foram 23 gols marcados e sete sofridos, estabelecendo 67% de aproveitamento no total.

Neymar e a convocação de Dorival

Era totalmente esperada a convocação de Neymar para os dois próximos jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa de 2026. Recuperado de contusão, tem atuado bastante pelo Santos desde que chegou e em nível suficiente para ser lembrado, ainda mais em uma seleção que segue atuando mal.

O técnico Dorival Júnior, mais do que os resultados, precisa tentar encontrar um mínimo padrão de desempenho tático, justamente contra duas equipes fortes, casos de Argentina e Colômbia. No geral, a convocação seguiu uma linha sem surpresas e está longe de ser um problema. Individualmente o Brasil tem bons e ótimos jogadores, mas está bastante longe de ser uma equipe confiável.

Mais 3!

1. Foi difícil, mas João Fonseca fez estreia vitoriosa em Indian Wells. Diante de Jacob Fearnley, o brasileiro voltou a ser inconstante, mas a virada no terceiro set mostrou o tamanho de sua força (perdia por 3 a 1 e venceu por 6 a 3).

2. Estar na segunda rodada de um torneio ATP 1000 é importantíssimo para a confiança do jovem jogador. O próximo adversário de Fonseca é o excelente Jack Draper, número 14 do planeta. Parada duríssima.

3. A Fifa não negou e o The New York Times trouxe a informação em primeira mão: vai avaliar 64 participantes na fase final da Copa do Mundo de 2030. Se já há um exagero nas 48 vagas para a Copa de 2026 — pela primeira vez na história — aumentar ainda mais não faz o menor sentido técnico, apesar das questões financeiras, que seriam incrementadas.