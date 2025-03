Clássico-Rei: território de heróis e vilões

Foto: Fábio Lima Pochettino e Sobral disputam lance em Clássico-Rei de 8.02.25

Clássico-Rei não é jogo comum. Nunca foi e jamais será. É uma história escrita em tempo real, sob milhares de olhares, hoje distribuídos por inúmeras plataformas.

Quando o encontro vale por decisão de campeonato, caso de Fortaleza x Ceará, neste sábado, partida de ida das finais do Estadual, o cenário fica ainda mais potencializado.

O que já é normalmente tenso se transforma em mais angústia ao longo do tempo, e cada lance carrega o peso que só os privilegiados atletas em campo conhecem. Por isso a vitória tem um sabor diferente, muito melhor.

A memória do futebol é essencial, mas ela é ainda mais seletiva quando falamos dos clássicos. Um jogador pode carregar anos de idolatria, mas surge um erro fatal, daqueles inexplicáveis, e não há espaço para o perdão. A compaixão não entra em campo, muito menos nas arquibancadas (tanto nas reais, como nas virtuais).

O mundo, a rigor, é ainda mais implacável nos clássicos, seja em qualquer lugar do planeta. O carrasco pode ser um ídolo antigo ou um coadjuvante recém-chegado, mas o destino é cruel: vira manchete, meme e escárnio.

Há o outro lado, sempre. A partida que castiga, também coroa. E a vitória faz tudo ficar ainda melhor e maior. Um gol improvável, uma defesa impossível ou um passe genial forjam heróis para sempre.

Jogadores medianos se tornam lendas em finais de campeonato. Grandes atletas ficam menores. O anonimato vira idolatraria e a admiração vira desprezo. E quanto mais dramático, mais as transformações são relevantes.

O controle emocional pulsa. A pressão psicológica não dá trégua. Tudo pode acontecer num único lance, em questões de segundos. Uma decisão certa ou errada e os papéis mudam. É um território livre de surgimento de heróis e vilões. E quem melhor sabe disso é o torcedor, que carrega as lembranças na alma. Um Clássico-Rei não é um jogo normal. E jamais será.

O número que importa

Dos 32 times que ainda disputam a Copa do Brasil, três são cearenses: Ceará, Fortaleza e Maracanã. Ceará e Maracanã estarão no pote 2 do sorteio e não podem se enfrentar, mas ambos têm chance de encontrar o Tricolor (está no pote 1) na terceira fase.

Já viu?

ISTO É FUTEBOL. Aqui estamos diante de uma série documental em seis episódios, que mostra o extraordinário impacto do futebol pelo mundo, com histórias marcantes contadas em diversos pontos do planeta, como Índia, Ruanda, China, África do Sul, Islândia e Japão. Onde: Amazon Prime

Mais 3!

1. Rafael Guanaes é o novo técnico do Mirassol, que começou a temporada com Eduardo Barroca, mas logo o demitiu. Guanaes fez ótimo trabalho no Operário-PR em 2023-2024.

2. Ainda que não jogue no fim de semana do Campeonato Inglês, o Liverpool (70 pontos, líder) pode ficar mais perto do titulo. Para tanto, o Arsenal (55 pontos, vice-líder) precisa não vencer o clássico londrino contra o Chelsea, amanhã.

3. O Atlético-MG, que será campeão mineiro neste sábado, contra o América-MG, é a equipe da Série A do Campeonato Brasileiro com menor média de gols sofridos em 2025. Foram apenas três tentos tomados em 13 partidas.