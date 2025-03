Seguro e atento, Ceará abre vantagem na final

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 08.02.2025: Pol Fernández e Fernando Sobral. Clássico rei Fortaleza vs Ceará. Arena Castelão. foto: Fabio Lima/ OPOVO)

No primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, o Ceará derrotou o Fortaleza por 1 a 0, gol de pênalti bem batido por Fernando Sobral, no segundo tempo. Vitória justa, antes de mais nada, porque não existiu qualquer influência negativa da arbitragem no encontro de sábado, que acertou em todos os lances relevantes do encontro. A ótima atuação de Rodrigo Pereira e de seus auxiliares trouxe alívio, permitindo avaliações concentradas em campo e bola.

Taticamente, o Alvinegro construiu o placar com base em disciplina tática, extrema segurança no setor defensivo, inteligência coletiva e talento individual, refletindo a sequência do bom trabalho do técnico Léo Condé e de sua comissão.

O primeiro tempo mostrou, no geral, amplo domínio dos sistemas defensivos e nenhum lance agudo foi criado pelos discretos ataques. Ceará e Fortaleza, apesar das diferenças de posicionamento, especialmente na marcação da saída de bola do adversário — o Tricolor marcava mais à frente, enquanto o Alvinegro aguardava mais no seu campo —, optaram pelo risco mínimo, natural em uma primeira partida de final, e foram premiados com seus goleiros completamente preservados.

No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto, ganhando dinamismo, mas os dois times falhavam nas finalizações quando conseguiam espaços. O nível físico de ambos mostrava lacunas e os treinadores optaram, então, por mudanças em seus jogadores de frente. No Fortaleza, Moisés e Pikachu entraram. No Ceará, Rômulo e Galeano. A vantagem, então, pendeu para o Alvinegro, que conseguiu manter a organização defensiva e a atenção máxima no meio-campo (Sobral foi dominante por ali) para depois aproveitar ótima jogada individual de Galeano, ganhando de David Luiz e sofrendo pênalti de Gáston Ávila.

Ceará há 20 jogos sem perder em Fortaleza



Sequência invicta importante ostenta o Ceará. A equipe não perde, atuando em Fortaleza (como mandante ou visitante), há 20 partidas. São 18 vitórias e dois empates no período, com 39 gols marcados e apenas oito sofridos.

Ainda sobre a citada invencibilidade do Ceará, as partidas foram disputadas por quatro competições diferentes: Campeonato Brasileiro da Série B, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Copa do Brasil. A lista dos confrontos, todos sob o comando do técnico Léo Condé, tem oito disputadas em 2024 e mais 12 jogados em 2025. O próximo encontro do Ceará ocorre na próxima quarta-feira, pela Copa do Nordeste, contra a Juazeirense, partida da Copa do Nordeste.

Fortaleza encara o Sousa na Paraíba

O Fortaleza também tem encontro pela Copa do Nordeste, na quarta, 19, mas é fora de casa, contra o Sousa, na Paraíba. Por mais que mude muito a escalação de uma partida para outra, dificilmente Vojvoda colocará em campo jogadores que vão atuar na partida decisiva do Estadual, sábado que vem.

Fim de jejuns de títulos



1. Não é brincadeira ficar 70 anos sem título nacional, mas finalmente o Newcastle acabou com o jejum na Inglaterra e de forma surpreendente. Neste domingo, venceu o Liverpool por 2 a 1 e ganhou a Copa da Liga Inglesa.

2. Dois brasileiros comemoram muito. Titulares do meio campo do time preto e branco, Bruno Guimarães e Joelinton sentiram o gosto da conquista de uma taça pela primeira vez em solo europeu.

3. Por falar em jejum e título, o Inter voltou a ser campeão gaúcho. Desde 2016 não ganhava.