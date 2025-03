Brasil joga mal, ganha da Colômbia, mas não evolui em campo

Foto: Evaristo Sá / AFP Raphinha, de pênalti, abriu o placar

Segue feia a coisa para a seleção brasileira. Não me refiro ao segundo lugar atual nas Eliminatórias, mas, novamente, o time não conseguiu impor o jogo coletivo, desta vez na vitória sobre a Colômbia por 2 a 1, diante de 70 mil torcedores em Brasília. Minha avaliação do desempenho do elenco de Dorival Júnior seria semelhante caso a equipe tivesse empatado ou perdido. Pouco importa o resultado, afinal, a classificação para a Copa do Mundo vai ocorrer. A preocupação, entretanto, é pela ausência de melhora. Há raça e empenho, mas apenas algumas individualidades salvam o trabalho. É pouco demais para ganhar um título relevante. O Brasil não leva uma Copa desde 2002 e precisa evoluir muito em pouco tempo para não ser eliminada por uma seleção média da Europa nas quartas de final.

Fortaleza bem abaixo

É óbvio: o desempenho do Fortaleza em 2025 está bem abaixo do esperado, especialmente para uma equipe que manteve cerca de 80% do elenco que foi quarto lugar da Série A. Embora o time tenha acumulado cinco derrotas, um empate e oito vitórias em 14 jogos, o que mais chama a atenção não são apenas os números, mas a forma como a equipe tem se apresentado em campo. É um futebol desorganizado taticamente, com falhas tanto individuais quanto coletivas. Existe uma desordem que faz parecer ser um problema de entrosamento, algo que faz pouco sentido justamente pela manutenção do grupo.

Há diversos atletas rendendo bem abaixo de uma linha de normalidade, refletindo falta de confiança e ausência de capacidade em resolver problemas. Outro ponto: Vojvoda tem mostrado dificuldade para encontrar uma formação ideal. É mais do que sabido que o treinador muda bastante as escalações, mas nenhuma tem correspondido. A busca por alternativas e ajustes táticos não tem surtido o efeito. Os motivos? Campo e bola. Não acredito em nenhum fator interno ou externo que esteja influenciando negativamente.

A sequência invicta do Ceará



O Ceará vive sequência invicta importante. A equipe não perde em Fortaleza, seja como mandante ou visitante, há 21 jogos, com 19 vitórias e 2 empates. Durante esse período, o time marcou 41 gols e sofreu apenas oito, saldo positivo de 33.

Esses confrontos do Alvinegro ocorreram em quatro competições: o Campeonato Brasileiro da Série B, a Copa do Nordeste, o Campeonato Cearense e a Copa do Brasil. Sob a direção do técnico Léo Condé, o conjunto de confrontos inclui oito jogos em 2024 (todos pela Série B) e outros 13 em 2025.

Por falar em Condé, a organização defensiva é uma meta que tem sido bem treinada e executada. Em 15 partidas na temporada, a equipe sofreu apenas sete gols, número muito positivo, considerando especialmente que boa parte das peças defensivas foi trocada de um ano para o outro. A média é de 0,46 gol sofrido por encontro, mostrando bastante solidez.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. O Japão está garantido na Copa de 2026. Dominando a Ásia desde o final da década de 1990, a seleção passeia nas Eliminatórias e está em todos os torneios desde 1998.

2. Boston Celtics, comprado por 360 milhões de dólares em 2022, foi vendido por 6 bilhões nesta semana. Valorização de 17 vezes e maior venda de uma franquia na história do esporte norte-americano.

3. Bahia x Ceará, jogo atrasado pelo Grupo B da Copa do Nordeste, foi marcado pela CBF para quarta-feira que vem, às 19 horas, em Salvador (BA).