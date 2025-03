Ceará vai premiar elenco e Condé com o dobro do valor recebido pelo título estadual

Foto: Lucas Emanuel/FCF Jogadores do Ceará comemoram gol no jogo Maracanã x Ceará, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2025

Os jogadores do Ceará vão dividir um prêmio de R$ 500 mil pela conquista do título estadual 2025, confirmado no sábado passado, depois do empate contra o Fortaleza por 1 a 1. Além disso, o técnico Léo Condé também vai receber um bônus contratual de R$ 200 mil. Esse pagamento será feito antes da viagem do time para Salvador, onde o Ceará enfrentará o Bahia na próxima quarta-feira, em uma partida válida pela Copa do Nordeste. As informações são do jornalista Sérgio Ponte, da rádio O POVO/CBN.

O título estadual foi muito comemorado pelo clube. mas financeiramente é o torneio menos lucrativo do ano. A Federação Cearense de Futebol pagará somente R$ 350 mil ao Ceará como prêmio pela conquista do estadual, valor bem abaixo de outros campeonatos disputados ao longo da temporada.

Apesar disso, o torneio estadual mantém sua relevância esportiva, que conseguiu garantir um troféu importante e motivador para os jogadores e comissão técnica, em um ano de desafios e conquistas.