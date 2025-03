Vojvoda: excesso de mudanças prejudica o desempenho do time

Foto: Lucas Emanuel/FCF Vojvoda tem como missão achar um time base, que lhe dê segurança

Técnico mais importante da história do Fortaleza e já no seu quinto ano de clube — chegou em maio de 2021 —, Juan Pablo Vojvoda e sua comissão têm tido um 2025 bastante difícil, especialmente convivendo com a demora para identificar uma escalação base para a equipe render melhor.

O próprio treinador revelou, após a insucesso contra o CRB, na quarta-feira passada, derrota por 1 a 0, que tal busca está em andamento. Por enquanto, entretanto, ele não tem tido sucesso, ao menos após as 16 partidas realizadas na temporada (a campanha começou com seis vitórias seguidas, mas agora são seis derrotas e dois empates nos dez jogos mais recentes).

O trabalho do argentino tem como um dos pilares a alternância frequente de escalações e não há problema nenhum nesse estilo. Foi assim que o Fortaleza já brilhou em diversos campeonatos sob seu comando. O caso de agora, entretanto, mostra um excesso de mudanças, não em função de revezamento físico ou desgastes outros, mas por dúvida real de rendimento.

O cenário ficou mais evidente quando Vojvoda, do primeiro para o segundo jogo da final do Campeonato Cearense, contra o Ceará, mudou cinco atletas. É quase meio time. E já tinham sido sete mudanças da segunda semifinal contra o Ferroviário para o confronto inicial contra o Alvinegro, retrato evidente de dúvidas extremamente agudas.

O fato é que, hoje, a comissão técnica do Fortaleza não sabe qual a melhor formação. Não há um norte. Em campo, o que se vê são atuações desorganizadas e todos os setores convivem com problemas coletivos e individuais. Não são apenas os resultados ruins, mas o desempenho está bastante aquém de um elenco que foi mantido de 2024 para 2025 e conseguiu a quarta colocação na Série A, em campanha marcante de 68 pontos.

Agora, o que se apresenta são desafios muito mais complexos. O nível técnico dos adversários será bem maior. Os dois próximos rivais, por exemplo, serão Fluminense e Racing-ARG, pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores, respectivamente. Apenas uma mudança extremamente rápida será capaz de produzir bons retornos.

Artilheiro Allanzinho parte para o Fortaleza



Allanzinho é o grande destaque individual destes primeiros meses de temporada 2025 no futebol cearense. São nove gols marcados, quatro no Estadual e cinco na Copa do Nordeste. Acertado com o Fortaleza, se apresenta ao Tricolor no mês que vem.

Elogios ao campeão Scaloni



1. Admirável a postura de Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, neste momento em que seu time brilha mundialmente com o bicampeonato da Copa América 2021-2024, o título da Copa do Mundo 2022 e a liderança disparada das Eliminatórias para a Copa 2026.

2. Saber perder é mérito raro, mas saber ganhar é ainda mais valioso, especialmente em tempos de provocações sem sentido, discursos violentos, soberba e prepotência.

3. Scaloni mantém humildade genuína, declarações apaziguadoras e recebeu as tolas provocações de uma despreparada seleção brasileira, antes do confronto de terça-feira passada, com total elegância.