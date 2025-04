Na roleta-russa da arbitragem, aguarde: seu time terá ajuda e prejuízo

Foto: Rodrigo Ferreira/CBF Cabine do VAR usada para treinamento dos árbitros no Campeonato Brasileiro

A arbitragem no futebol brasileiro continua em crise infinita (comecei exatamente assim texto da coluna publicada aqui no dia 8 de abril e o assunto segue em alta).

Agora, após cinco rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, os erros seguem ocorrendo com frequência alarmante. Não se tem a mínima segurança se uma partida será contaminada ou não pelos homens do apito ou do VAR.

O mais assustador: os critérios são absolutamente diferentes de árbitro para árbitro, tanto os de campo, como os de vídeo. Não há lógica e o que se vive é uma roleta-russa.

Por mais que a Confederação Brasileira de Futebol tenha apostado e investido na mudança de avaliação interna (foi criada uma comissão com membros brasileiros e estrangeiros) e treinamento, até o momento não há resultado prático de melhora. Toda rodada ocorrem erros impressionantes.

Assim, quando um torcedor está acompanhando a partida do seu time, é bom ele ter plena ciência: há enorme potencial do placar ser contaminado. A diferença, entretanto, está na reação. Quando há prejuízo, a reclamação por justiça está sempre presente. O sentimento é de revolta.

Quando o adversário é prejudicado, o comportamento é oposto. Assim como dirigentes, técnicos e jogadores, a maioria dos torcedores não está interessada na correção, mas em levar vantagem. Um retrato do país.

O número que importa

Brasileirão chegou aos 50 jogos disputados. Foram 117 gols marcados, média de 2.34 por partida. Mandantes ganharam 26 partidas, e os visitantes, apenas sete, além dos 17 empates.

Ainda sobre a Série A, três times não perderam. O líder Palmeiras, o vice-líder Flamengo e o São Paulo, décimo colocado (o time do Morumbi empatou quatro confrontos). O lanterna Sport é o único clube sem vitória e também tem o pior ataque (três gols). O melhor é do Flamengo, com 11 tentos anotados. Palmeiras e Flamengo também têm as defesas menos vazadas. Ambos levaram apenas dois gols.

Já viu?

Corrida Para o Topo. Ótimo documentário, com duração de 90 minutos, que mostra a rivalidade dos alpinistas suíços Ueli Steck e Dani Arnold. Ambos desafiam os limites para bater recordes de velocidade, com perspicácia e coragem, percorrendo seis impressionantes faces das montanhas dos Alpes. Onde: Netflix

Mais 3!

1. Tite recusou retorno ao futebol para assumir o Corinthians. O técnico explicou que desistiu do acerto, que estava próximo, por questões de saúde mental.

2. João Fonseca volta ao circuito de tênis nesta semana, fazendo estreia na chave principal do ATP 1000 de Madrid, um dos mais importantes disputados no saibro.

3. Estou curioso para ver como ele vai encarar as cobranças e responsabilidades, que vão aumentar bastante, ainda mais com a opção dele e da equipe de ter tirado quase um mês de férias no meio da temporada.