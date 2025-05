Ceará: Mugni e Rômulo no meio seria boa opção

Foto: FÁBIO LIMA Lucas Mugni tem três assistências na Série A 2025 pelo Ceará

Para a partida contra o Sport, no sábado que vem, na Arena Castelão, o Ceará não poderá contar com Fernando Sobral, titular absoluto. O volante está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido contra o Santos.

É natural Lourenço entrar em seu lugar, até pelo estilo de trabalhar de Léo Condé. O competente treinador muda o mínimo possível — tanto pensando nas peças, como no esquema tático — mas há outra alternativa que poderia ser usada.

Falo especificamente do recuo de Lucas Mugni para atuar como segundo volante e a entrada de Rômulo na criação.

O Alvinegro é o time que menos fica com a bola no Campeonato Brasileiro (38,7%). Nas partidas recentes, o sistema ofensivo vem produzindo pouco, com excesso de ligação direta entre defesa e ataque, sem controle do jogo no meio-campo.

Como Lourenço não vive bom momento técnico e Rômulo, por sua vez, atuou bem diante de Vitória e Santos (participou de diversas ações ofensivas de forma aguda), seria uma boa alternativa para qualificar o setor, inclusive porque Mugni tem ótimo posicionamento na marcação, ao mesmo tempo que faz a bola correr com qualidade.

Fortaleza deixou a decisão para a rodada final

O Fortaleza evitou o pior cenário possível na Libertadores, que seria ficar em último do seu grupo. Com o frustrante empate sem gols diante do Bucamaranga — perdeu grande chance de se classificar para as oitavas de final com antecedência — o Tricolor ao menos garantiu o terceiro lugar e vaga nos playoffs da Sul-Americana. Lógico que o objetivo é estar nas oitavas da Libertadores, até porque depende apenas de suas forças.

Melhores defesas da Série A

Com cinco gols sofridos em oito partidas na Série A, o Fortaleza tem a terceira melhor defesa da competição, perdendo no quesito apenas para Palmeiras (três) e Flamengo (quatro), os dois primeiros colocados no torneio.

Já viu? *

CARLOS ALCARAZ: DO MEU JEITO. Em três episódios de cerca de 40 minutos cada, a ótima série documental foca na vida fora das quadras de um dos melhores tenistas da atualidade. O espanhol Carlos Alcaraz, com a ajuda de seu time, mostra como é possível (será que é?) conciliar a vida privada e divertida com muito trabalho e empenho para se tornar o melhor de todos os tempos. Onde: Netflix

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Após vencer o Maringá por 3 a 2, na quinta rodada da Série C, o CSA conseguiu entrar no G-8. A equipe alagoana é a única do Nordeste que está no grupo que se classificaria, hoje, para a segunda fase da competição. Com oito pontos, ocupa o sexto lugar. Os outros sete times nordestinos seguem com mais problemas do que soluções.

2. João Fonseca está confirmado no ATP de Stuttgart, em junho deste ano. O brasileiro ganhou convite direto da organização, mais um exemplo de como seu cartaz segue em alta. O torneio é importante por ser disputado na grama e anteceder Wimbledon.

3. Carlo Ancelotti terá reunião hoje com Rodrigo Caetano e Juan, na Espanha. O assunto principal: lista de convocados para os dois próximos jogos da seleção brasileira.