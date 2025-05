O Brasileirão tem sido dos mandantes

Desde a primeira rodada da Série A, quando nenhum visitante venceu (naquela oportunidade foram cinco vitórias dos mandantes e cinco empates), liguei um sinal de alerta para observar os desempenhos dos times dentro e fora de casa. Assim, tenho trazido aqui algumas comparações e números em diversos textos. Hoje, mais uma vez.

Em um torneio como o Campeonato Brasileiro, ser forte nos próprios domínios é fundamental. Passadas nove rodadas, a tendência lá do começo está se confirmando. Até agora, em 90 partidas realizadas, os mandantes somaram 175 pontos, segundo melhor desempenho dos pontos corridos com 20 times. São 49 vitórias, 28 empates e só 13 derrotas.

Das 20 equipes, apenas sete conseguiram vencer atuando fora de casa. O mais impressionante é o Palmeiras, líder da competição. Comandado por Abel Ferreira, ganhou todos os cinco jogos como visitante, mostrando um nível de eficiência que o faz, novamente, favorito destacado ao título; Flamengo e Bragantino venceram duas vezes, enquanto Bahia, Atlético-MG, Cruzeiro e Fluminense ganharam uma. Notem que Ceará e Fortaleza ainda não fizeram três pontos como visitantes, mas a diferença da campanha de ambos está justamente no aproveitamento em casa. O Alvinegro, em cinco jogos, tem 86,6%, enquanto o Tricolor, em quatro partidas, soma 58,3%. Nunca foi tão relevante ganhar no Castelão ou no PV.

É difícil cravar os motivos táticos, técnicos ou comportamentais para tamanho domínio dos mandantes, mas ainda restam 290 partidas na Série A, tempo suficiente para se observar e, quem sabe, descobrir.

O número que importa

Nenhum clube da Série A tem média de público superior a 50 mil pagantes. O Flamengo, na casa dos 49 mil, é quem chega mais perto, seguido por Corinthians (43 mil) e São Paulo (40 mil).

Em relação ao Ceará, o time alcançou um novo degrau no ranking de médias de público do Campeonato Brasileiro, subindo para a sexta colocação. O clube registra média de 28.621 pagantes por partida (quatro no Castelão e uma no PV), após colocar mais de 32 mil torcedores na vitória sobre o Sport, no sábado. Entre os nordestinos, o Alvinegro perde para o Bahia, quarta melhor média no geral, com 38.685 pagantes por jogo.

Já o Fortaleza manteve a 14ª posição, média de 17.852 torcedores por encontro. O Tricolor está abaixo do Vitória (19.594) e também da média geral do campeonato, que é de 24.770 torcedores por partida. Por outro lado, o Sport, lanterna do torneio com apenas dois pontos ganhos em 27 disputados, tem a menor presença de torcedores da Região: 16.230.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Pedro Rocha, atacante do Remo e ex-Fortaleza, é o artilheiro da Série B com cinco gols marcados. Na temporada 2025, o jogador marcou nove vezes com a camisa de sua nova equipe, além de ter conquistado o título paraense.

2. André Jardine segue fazendo um trabalho marcante no México, dirigindo o América. Diante do Toluca, o técnico medalhista do ouro olímpico com o Brasil em Tóquio, vai buscar o tetracampeonato seguido.

3. Pablo Vegetti, com 17 gols, é o artilheiro disparado da temporada entre os jogadores atuando no Brasil. Yuri Alberto, do Corinthians, tem 12 e está em segundo. Yuri, por sinal, foi o atleta com mais gols no País em 2024: 31 tentos.