Fortaleza: com João Ricardo fora por seis meses, Brenno está pronto

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Goleiro Brenno em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos

A notícia da cirurgia de João Ricardo - que passará por um procedimento no ombro direito devido a um desgaste no tendão e ficará afastado dos gramados por cerca de seis meses - muda completamente o cenário da meta tricolor. Mas, ao contrário do que poderia parecer um problema grave, o Fortaleza tem em Brenno uma solução imediata e segura.

Aos 26 anos, Brenno chegou ao clube nesta temporada e, em todas as oportunidades que teve, mostrou personalidade, técnica e confiança. Foram sete partidas disputadas até aqui, com defesas importantes. O momento mais marcante foi contra o Juventude, rodada passada da Série A, quando defendeu um pênalti de Gilberto em momento crucial do jogo - lance que abriu caminho para a virada do Fortaleza.

Com João Ricardo fora, entendo que Palermo deve dar total confiança ao jovem relevado no Grêmio e com passagem pelo Bari, da Itália. O clube investiu em um goleiro de nível alto e jovem justamente para situações como esta. A segurança transmitida até então indica maturidade e liderança, fundamentais para comandar o setor defensivo em uma reta decisiva e dramática da temporada, com a equipe lutando para não ser rebaixada.



