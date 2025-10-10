Fortaleza: com João Ricardo fora por seis meses, Brenno está pronto
Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
A notícia da cirurgia de João Ricardo - que passará por um procedimento no ombro direito devido a um desgaste no tendão e ficará afastado dos gramados por cerca de seis meses - muda completamente o cenário da meta tricolor. Mas, ao contrário do que poderia parecer um problema grave, o Fortaleza tem em Brenno uma solução imediata e segura.
Aos 26 anos, Brenno chegou ao clube nesta temporada e, em todas as oportunidades que teve, mostrou personalidade, técnica e confiança. Foram sete partidas disputadas até aqui, com defesas importantes. O momento mais marcante foi contra o Juventude, rodada passada da Série A, quando defendeu um pênalti de Gilberto em momento crucial do jogo - lance que abriu caminho para a virada do Fortaleza.
Com João Ricardo fora, entendo que Palermo deve dar total confiança ao jovem relevado no Grêmio e com passagem pelo Bari, da Itália. O clube investiu em um goleiro de nível alto e jovem justamente para situações como esta. A segurança transmitida até então indica maturidade e liderança, fundamentais para comandar o setor defensivo em uma reta decisiva e dramática da temporada, com a equipe lutando para não ser rebaixada.
Se você quer informação sobre futebol antes, durante e depois da bola rolar, é aqui mesmo. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.