Ceará vence Flu com autoridade e Sula volta firme ao radar

Foto: Fernanda Barros Pedro Raul, atacante do Ceará, é o artilheiro do time em 2025

O Ceará conquistou uma vitória fundamental neste domingo, no Campeonato Brasileiro, ao vencer o Fluminense por 2 a 0. Mais do que os três pontos no Castelão, o time mostrou autoridade e controle do jogo diante de um adversário tecnicamente qualificado, mas completamente neutralizado.

Desde o início, o Alvinegro se impôs com intensidade e marcação alta. O primeiro gol saiu ainda na etapa inicial, em uma bela jogada de Fernando Sobral construída pela esquerda e concluída de cabeça por Galeano. O Fluminense, acuado, não conseguiu desenvolver seu habitual toque de bola e praticamente não ameaçou Bruno Ferreira.

No segundo tempo, o panorama se manteve. O Ceará continuou com o mesmo ritmo e viu o cenário ficar ainda mais favorável após a expulsão do zagueiro Ignácio, que deixou o time carioca com um jogador a menos. Pouco depois, Pedro Raul ampliou o placar e consolidou a vitória.

Mais do que o resultado, o que chamou atenção foi a postura coletiva: compactação, entrega e leitura correta do jogo. Com os três pontos, o Alvinegro chegou a 38, abrindo sete de vantagem para o Vitória - primeiro time dentro da zona de rebaixamento - ambos com 31 partidas disputadas. A distância representa um alívio e deixa a equipe na briga firme por vaga na Sul-Americana para o ano que vem.

Próximo encontro ocorre na quinta-feira que vem, diante do Fortaleza, no Clássico-Rei.